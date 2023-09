Guarulhos tem a segunda maior população indígena do Estado

O município de Guarulhos é o segundo do Estado de São Paulo em população indígena, abrigando 1.649 integrantes de 14 etnias em seu território, de acordo com o Censo Demográfico 2022 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A informação faz parte da 2ª edição do boletim elaborado pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos, por meio do Observatório de Direitos Humanos de Guarulhos, que pode ser consultado no link https://bit.ly/BoletimODH02.

Na edição estão dados detalhados sobre a população indígena no município, no Estado e no Brasil. Há 1.693.535 indígenas no país e 55.295 no Estado de São Paulo.

Entre as cidades paulistas, a Capital ocupa o primeiro lugar, com 19.777 indígenas. O boletim destaca também que em Guarulhos as etnias vivem em contexto urbano e que na cidade são desenvolvidas políticas públicas de assistência social, educação, saúde, cultura e promoção da igualdade racial para o segmento.