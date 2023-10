CEU Paraíso-Alvorada recebe 18ª edição do Você na Prefeitura neste sábado

O Centro de Educação Unificado (CEU) Paraíso-Alvorada, na região do Pimentas, recebe neste sábado (21), das 9h às 13h, a 18º edição do Você na Prefeitura. O programa terá uma nova dinâmica e reunirá os serviços da administração municipal num único lugar, facilitando o acesso aos munícipes que buscam soluções para suas demandas.

O evento oferecerá os serviços Fácil Guarulhos, van do Procon, alistamento militar, vacinação contra gripe e covid-19, emissão de carteira de trabalho digital, Banco do Povo, inscrição para o Castramóvel, solicitação de zeladoria, iluminação pública e tapa-buracos, consulta e encaminhamento a vagas de trabalho e a cursos de qualificação profissional, emissão do cartão do idoso, do cartão cidadão, entre outros.

Assim como nas edições anteriores, o prefeito Guti estará presente na ação. “Acreditamos no programa Você na Prefeitura, que agora terá uma nova dinâmica. Vamos levar os serviços da administração municipal à população, que não precisará se locomover até uma unidade do Fácil ou às secretarias da administração municipal em busca de soluções para suas demandas. Estamos cumprindo o papel de facilitar a vida das pessoas”, disse o chefe do Executivo.

Serviço:

18ª Você na Prefeitura

Local: CEU Paraíso-Alvorada – rua Dom Silvério, s/nº, Vila Paraíso

Horário: 9h às 13h