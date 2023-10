Confira 6 dicas para uma decoração de Natal segura

Chegou o momento em que as luzinhas e decorações natalinas são protagonistas por todos os lugares. A iluminação colorida e os enfeites típicos desta celebração deixam o momento ainda mais especial. Mas, para garantir que a proteção das pessoas também esteja em dia, é preciso se atentar à segurança elétrica dentro e fora das residências e empreendimentos, a fim de evitar sobrecargas e acidentes mais graves.

Instalações feitas de forma incorreta, com acúmulo de luzes e o uso excessivo das ‘gambiarras’ podem acentuar princípios de incêndio e curtos-circuitos. De acordo com a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel) – entidade sem fins lucrativos que leva conscientização sobre os perigos da eletricidade para a população brasileira -, os acidentes com energia elétrica aumentaram em todo o Brasil no ano passado.

No Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica, divulgado pela instituição este ano, só em 2021 foram mais de 1.500 acidentes envolvendo eletricidade. A maior ocorrência se deu no mês de dezembro, ficando atrás apenas de janeiro. E o que os especialistas apontam é que os números podem estar relacionados ao período de festas.

Para alertar sobre os riscos com os enfeites, o Crea-SP separou seis pontos de atenção em relação à decoração natalina. Confira:

1. Atenção na hora da compra

Além de conferir se as luzinhas de Natal combinam com a árvore e os enfeites, é muito importante se atentar à qualidade do material, ao selo de certificação e à compatibilidade da voltagem. “Todos os produtos elétricos adquiridos nas lojas precisam ter o selo de certificação do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). Este deve ser o primeiro passo. Além disso, é preciso verificar se a voltagem do produto é a mesma da casa. Caso contrário, a ligação pode causar a queima do equipamento a ser usado”, alerta o Eng. Eletric. José Antônio Bueno, coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica (CEEE) do Crea-SP.



2. Cuidado com os excessos

É comum ver decorações bem iluminadas e chamativas. No entanto, o engenheiro adianta que é preciso cautela no acúmulo de luzes em um único local da residência ou do empreendimento. “Geralmente, a única fonte de energia para suportar a carga se concentra em uma tomada, com o uso excessivo de ‘benjamins’ e ‘Ts’. Instalações desse tipo não só podem provocar choques elétricos e sobrecarga, como também possuem um alto potencial de aquecer o condutor e causar incêndio, principalmente se estiver perto de tecidos. Cada aparelho possui uma especificação técnica que precisa ser seguida à risca para evitar cenários graves”, ressalta.



3. Verifique as condições do material armazenado

Como todos os elementos natalinos costumam ficar guardados ao longo do ano, a recomendação antes de ligar os aparelhos às tomadas é para verificar se os cabos e disjuntores estão em perfeito estado. “Muitas vezes, pode acontecer de os fios desencaparem, serem cortados ou mesmo se deteriorarem com o tempo. Inspecionar e testar as luzes e decorações elétricas deve ser uma prática realizada com muito cuidado e atenção. Se perceber que algum produto não está funcionando adequadamente ou algum fio está fora do lugar, substitua por um novo e jamais tente consertar por conta própria”, adverte Bueno.



4. Escolha bem os locais de instalação

Cômodos externos suscetíveis a alagamentos ou chuvas, e espaços com tapetes e carpetes merecem atenção redobrada. Segundo o engenheiro, produtos elétricos quando expostos em local mais vulnerável tendem a ser passíveis de acidentes, como incêndios e curtos-circuitos. “Alguns enfeites não foram feitos para serem alocados no exterior do ambiente. Decorações específicas para este fim são resistentes a ventos e chuvas, e fabricadas exclusivamente para isso. Em casos de cômodos com carpetes, por exemplo, o ideal é sempre evitar ligações próximas.”



5. Economize!

Como o consumo de energia elétrica tende a aumentar, evite gastos adicionais. Bueno aconselha investir em iluminações LED, pois consomem menos energia e não aquecem tanto quanto as lâmpadas comuns, uma vantagem a mais para a segurança de todos.



6. Contrate um profissional habilitado

Para celebrar as festas de fim de ano com tranquilidade, Bueno ressalta que é uma boa escolha optar por uma revisão elétrica do imóvel ou do estado de tomadas, interruptores, cabos, disjuntores etc. De qualquer maneira, ele alerta para a importância de contratar um profissional registrado pelo Crea-SP. “Seja qual for a magnitude do reparo, é fundamental a presença de um responsável técnico à frente das atividades para evitar prejuízos e acidentes”, afirma.