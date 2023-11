GCM prende homem por furto de fiação elétrica e equipamento eletrônico em empresa

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu um homem no domingo (26) por furto de fiação elétrica e de um equipamento de gravação digital (DVR) utilizado na segurança e no monitoramento de uma empresa na rua São Gabriel, Vila Renata. O acusado foi flagrado por moradores na prática criminosa em cima do muro do estabelecimento.

Uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) em patrulhamento preventivo foi informada sobre o crime e localizou o acusado. Diante dos fatos, ele e os materiais foram encaminhados ao 1º Distrito Policial para apreciação da autoridade de plantão, que requisitou perícia técnica no local, realizou oitivas e recebeu um representante da empresa, que reconheceu os produtos furtados.

Diante das evidências, a autoridade policial lavrou boletim de ocorrência por furto, conforme o artigo 155 do Código Penal. O acusado ficou detido e à disposição da Justiça.