Academia Guarulhense de Letras promoveu noite cultural na Biblioteca Monteiro Lobato

A Academia Guarulhense de Letras promoveu na quarta-feira, 13/12, o lançamento da Revista da AGL número 25, no anfiteatro Pedro Dias Gonçalves da Biblioteca Municipal Monteiro Lobato, Centro de Guarulhos.

A edição anual da Revista da Academia Guarulhense de Letras contém artigos, poemas, contos e crônicas de 20 de seus componentes, em variados estilos. O folclorista e escritor Bosco Maciel, presidente da AGL, deu as boas vindas ao público. A acadêmica honorária Wilma de Mello Colacioppo atuou como mestre de cerimônias, fornecendo informações sobre as obras apresentadas e respectivos autores.



Ao piano, o maestro Armando Attílio Colacioppo Sobrinho executou o Hino Nacional Brasileiro e o Hino de Guarulhos, entoado por todo o público. Em seguida, acompanhou os membros do Sodalício interpretando o Hino da Academia Guarulhense de Letras, cuja melodia é de autoria de Colacioppo e a letra do acadêmico Mauro dos Santos Oliveira.

Além das declamações e performances de membros da própria Academia, o evento contou com apresentações musicais de alunos do Conservatório Musical de Guarulhos e do Conservatório Municipal de Guarulhos. Uma das atrações, a Orquestra de Violeiros Coração da Viola, que recebeu a Medalha do Mérito Cultural João Ranali das mãos do presidente Bosco Maciel, encerrou a sequência literomusical com três músicas populares e uma canção natalina.



O jornalista Valdir Carleto estreou como orador oficial da entidade. Citou antecessores, referiu-se à responsabilidade de todos no sentido de honrar os fundadores por seus feitos e enalteceu o papel didático desenvolvido pela Academia, no sentido de fomentar o hábito da leitura em palestras e o cultivo às artes nos saraus, realizados em escolas e outros espaços da cidade. “Não existe nada mais gratificante do que quando alguém nos diz que passou a dar atenção aos livros depois que assistiu a uma atividade desenvolvida pela AGL”, afirmou.



Todos os convidados foram agraciados com um exemplar da Revista da Academia Guarulhense de Letras.