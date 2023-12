Prefeitura inaugura na praça Getúlio Vargas uma das mais modernas centrais de monitoramento do país

A Prefeitura de Guarulhos entregou nesta sexta-feira (15) a primeira fase de uma das mais modernas centrais de monitoramento do Brasil. O equipamento está instalado no antigo prédio da Câmara Municipal, na praça Getúlio Vargas, região central da cidade, e proporcionará mais segurança aos cidadãos de todos os bairros da cidade.

O Centro de Operações e Inteligência (COI) administrará as imagens de cerca de 5 mil câmeras espalhadas por todo o município, o que inclui os equipamentos instalados nas escolas municipais. A ampliação do monitoramento fortalece também o programa Muralha GRU, que por meio da identificação eletrônica das placas faz o controle veicular eficiente de quem circula pela cidade. O COI permitirá o despacho mais rápido de viaturas de policiamento e de emergência para atender ocorrências pela cidade e de unidades da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) para o controle do tráfego.

Além dos benefícios citados, o COI atuará também em situações de prevenção de acidentes naturais em zonas de risco e no uso e ocupação ordenada do solo. O amplo escopo de atuação se dá devido à integração entre a Secretaria para Assuntos de Segurança Pública, a STMU, o Corpo de Bombeiros, o Samu, a Defesa Civil e as polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal.

“Trata-se de um projeto que trará muito mais inteligência para a segurança pública municipal. Nosso COI está, tranquilamente, entre os três melhores do Estado”, comentou o prefeito Guti. Como exemplo, o chefe do Executivo lembrou o furto que houve nesta quarta-feira (13) em um prédio da Secretaria da Saúde de Guarulhos. Devido à eficiência da Polícia Civil e da qualidade do monitoramento da cidade, em menos de cinco horas os responsáveis foram capturados e os equipamentos, devolvidos.

A primeira fase do COI estará completamente funcional em janeiro de 2024. A segunda, ao longo do próximo ano. Esta última permitirá ampliar o monitoramento de 16 para 46 telas, a unificação de sistemas de computação por meio de software integrador, a implantação de sala de drones de alta tecnologia, de sala de imprensa, de novos vestiários, de um refeitório modernizado e dos demais ambientes restaurados.

Imbróglio judicial

O Centro de Operações e Inteligência foi alvo de uma disputa judicial por parte da Prefeitura e de um vereador de um partido da oposição, que entrou com uma ação para transformar o antigo prédio da Câmara em um ponto de cultura. O COI só não foi implantado mais cedo porque a administração municipal precisava de uma decisão da Justiça a seu favor.

“A atual administração mais do que triplicou a quantidade de shows, peças e eventos artísticos de um modo geral em Guarulhos, que é uma cidade reconhecidamente cultural. O que nós fazemos é usar os espaços que temos da maneira mais eficiente possível”, disse Guti. “A segurança pública deve estar em todas as situações: na rua, em festas, em eventos culturais. A existência do COI na região central da cidade é fundamental para Guarulhos”, enfatizou o secretário para Assuntos de Segurança Pública, Marcio Pontes.

Cidade modelo em segurança pública

Em agosto deste ano Guarulhos foi considerada a cidade do Brasil mais segura entre aquelas com ao menos 1 milhão de habitantes, à frente de oito capitais, em um ranking elaborado pela MySide, empresa do ramo imobiliário especializada em tecnologia, a partir da análise da quantidade de mortes violentas a cada 100 mil habitantes.

Guarulhos ficou à frente de São Paulo (SP), Brasília (DF), Campinas (SP), Goiânia (GO), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR) e Rio de Janeiro (RJ). “Nosso objetivo é continuar melhorando esses números e esta excelente central de monitoramento concorrerá fortemente para isso”, comentou o secretário de Governo, Edmilson Americano.

Integração com totem de segurança

O Centro de Operações e Inteligência está sincronizado com o totem de segurança instalado em 8 de dezembro no calçadão da rua Dom Pedro II, no Centro, que possui câmeras 360 graus para a vigilância 24 horas de todo o perímetro, reconhecimento facial e botões de acionamento direto aos atendentes da Central 153 da GCM, que irão orientar o munícipe ou encaminhar prontamente uma equipe à ocorrência.

Caso a tecnologia seja bem-sucedida, mais totens serão comprados e instalados em pelo menos outros 15 pontos estratégicos da cidade, também integrados ao COI, principalmente aqueles em que há aglomeração de pessoas. “A integração do sistema é completa, já que há sincronia entre as câmeras instaladas nas escolas da Prefeitura, nas unidades de saúde municipais, em parques e vias públicas”, explicou o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Luigi Lazzuri.