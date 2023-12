GCM prende homem por arrombamento e furto em estabelecimento comercial no Centro

Agentes da Ronda Ostensiva (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam um homem na noite desta quinta-feira (21) por arrombamento e furto em um estabelecimento comercial na avenida Salgado Filho, no Centro. O acusado foi flagrado no circuito interno de monitoramento pelo proprietário do comércio de autopeças, por volta das 22h30, quando a loja estava fechada.

Uma equipe da Romu efetuava o patrulhamento preventivo na região quando percebeu a movimentação e prestou apoio ao proprietário. Um dos acusados foi preso em flagrante com algumas peças automotivas em seu poder, e o outro suspeito conseguiu fugir.

Diante dos fatos, as partes foram encaminhadas ao 1º Distrito Policial para conhecimento da autoridade de plantão, que requisitou perícia no comércio e efetuou oitiva. Foi ratificada a prisão em flagrante e lavrado boletim de ocorrência por arrombamento e furto, respectivamente, artigos 298 e 155 do Código Penal, que versam sobre os crimes contra o patrimônio e a propriedade. O autor ficou detido e à disposição da Justiça.