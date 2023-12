GCM Ambiental participa de operação de transporte e soltura de 95 aves silvestres readaptadas

Agentes da Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prestaram apoio nesta quinta-feira (21) ao Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres (Cetras-SP) no transporte e soltura de 95 aves silvestres, que receberam atendimento veterinário e foram readaptadas para voltar à natureza.

O Cetras-SP emitiu ofício solicitando o apoio, uma vez que a GCM Ambiental tem papel atuante no resgate e apreensão de animais silvestres com ferimentos, em situação de risco ou cativeiro, à vista da proteção da fauna silvestre. Os 95 bichos foram transportados para a cidade de Ourinhos com a autorização da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, em caixas próprias para as espécies, contendo alimentação e hidratação.

Um biólogo da região recepcionou os agentes em área específica para soltura, onde a ação foi concluída com sucesso. Várias espécies readaptadas voltaram à natureza, tais como coleirinha, tico-tico-rei, picharro, coruja-do-mato, sabiá-laranjeira, dentre outras. O Cetras-SP se responsabilizou pelas despesas com a logística da operação e a alimentação dos agentes da GCM de Guarulhos.

Dois novos resgates

A parceria com o Cetras-SP é contínua. No mesmo dia em que as 95 aves readaptadas voltaram à natureza, duas espécies com ferimentos foram resgatadas pela GCM Ambiental e encaminhadas aos veterinários do Parque Ecológico do Tietê para cuidados: na rua São Joaquim, na Vila Galvão, um filhote de urubu, e na rua São Geraldo, na Vila Rio de Janeiro, um filhote de tucano.