Grupo Muffato abre primeira unidade do Max Atacadista em Guarulhos

Nesta sexta-feira (22) o Grupo Muffato inaugura sua primeira loja em Guarulhos, grande São Paulo. A partir das 7h30 da manhã, a diretoria recebe clientes e convidados para o corte da fita e um café da manhã com produtos de fornecedores parceiros, seguido degustações e muitas ofertas de inauguração.

O Max Atacadista Guarulhos chega dentro do mais novo conceito de atacarejo da rede, com atendimento no açougue, setor de carnes especiais da Muffato Foods, padaria com pães fresquinhos, frios porcionados, ampla adega, bazar e setor de pneus com parcelamentos especiais em até 10 vezes sem juros. Serão mais de 14 mil itens em diversas categorias. Os clientes ainda poderão aproveitar a campanha de aniversário, com sorteios de carros zero km.

Com área de vendas de aproximadamente 11 mil m2 e mais de 300 vagas de estacionamento, o Max Guarulhos está localizado na rua Carlos Leval Evans, esquina com a marginal da Via Dutra, onde era o Makro. A estrutura foi reconstruída e está completamente nova, com layout inovador, eficiência energética e conforto visual.

Um dos motivos do avanço do “gigante do preço baixo” é a simplicidade que o consumidor encontra para economizar. O Max Atacadista oferece três preços (atacado, varejo e preço de atacado para cliente Crediffato em qualquer volume de compra). É um mercado para quem quer fazer o dinheiro render, sem abrir mão de comodidades, boas marcas e produtos de qualidade.

Com o objetivo vender mais barato, com preços de atacado direto ao consumidor final, o novo atacarejo também deve oferecer um circuito prático de compras, que incluirá um posto de combustível e quiosques com produtos diversos.

O Max Guarulhos está gerando aproximadamente 350 empregos – entre vagas diretas e indiretas – e mobilizando todo o ecossistema do setor alimentar na região. Segundo o diretor Ederson Muffato “ter uma unidade em Guarulhos é um privilégio, pelo dinamismo da cidade e relevância econômica. Além disso, temos sido muito bem recebidos pela comunidade, o que nos motiva a trabalhar ainda mais para oferecer um atacarejo diferente, onde o consumidor faz economia sem abrir mão de qualidade e conforto”.

Para comerciantes e transformadores: Os encartes de ofertas podem ser recebidos via Whatsapp ou acessados pelo site. As novidades são publicadas também nas redes sociais (Facebook e Instagram @maxatacadista). Empresas podem baixar o aplicativo exclusivo do Max na Google Play ou na App Store para cotações ou utilizar serviços de televendas (0800 727 9767), que oferece condições especiais.

Para famílias: Comprando no cartão Crediffato, o cliente paga preço de atacado em qualquer quantidade de produtos, ganha prazo de até 40 dias para pagar e pode optar pelo parcelamento em 3 vezes.

Funcionamento: Segunda a Sábado das 07h às 22h. Domingos e Feriados das 08h às 20h.

Gerente: Jesrael Gonçalves