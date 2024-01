GCM apreende carretinha de som que causava perturbação do sossego no Jardim Maria Dirce

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreendeu uma potente carretinha de som na noite de domingo (31), por volta de 21h, na Rua Ouricuri, no Jardim Maria Dirce. Os agentes atenderam denúncia de moradores do bairro sobre o equipamento que já estava ligado desde às 13h causando transtornos com o excesso de barulho e perturbação do sossego público.



A ação dos GCMs restabeleceu a tranquilidade às famílias que se reuniam para as festividades da virada do ano. Houve grande manifestação com palmas e agradecimentos das pessoas aos agentes da segurança pública.



No momento em que o equipamento era removido ao pátio de recolhimento, uma motocicleta foi flagrada com escapamento adulterado e o seu condutor efetuando manobras arriscadas que colocavam em risco a vida das pessoas: também foi apreendida, multada e removida ao pátio.

Dispersão de pessoas e apreensão de duas motocicletas no Ponte Alta 2

No sábado (30), na Rua Edmar Bressan com Travessa A, no bairro Ponte Alta 2, uma adega causou transtornos, perturbação do sossego e aglomeração com obstrução de via. A proprietária foi orientada a encerrar as atividades.



Um relatório foi elaborado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU) encaminhar agentes de fiscalização ao local. Houve a dispersão de aproximadamente 100 pessoas e as apreensões, multas e recolhimentos de duas motocicletas com adulterações nos escapamentos.