GCM apreende dois veículos utilizados no transporte clandestino de passageiros no aeroporto internacional

Agentes da Inspetoria de Trânsito da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreenderam na terça-feira (3) dois veículos utilizados no transporte clandestino de passageiros no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Um dos veículos, cujo condutor é reincidente na prática ilegal, possui 34 infrações de trânsito nos últimos 12 meses. Dentre elas, conduzir automóvel utilizando celular, estacionar sobre faixa de pedestres ou em local proibido pela sinalização e por velocidade acima da máxima permitida de 20% até 50%.

A GCM alerta os usuários de transporte particular para que não aceitem ofertas fora dos aplicativos, com o objetivo de evitar golpes para ludibriar passageiros com falsas vantagens e benefícios. Os motoristas não possuem cadastro no município ou documentação regular do veículo.

Os agentes da GCM de Guarulhos foram devidamente treinados pelos agentes de trânsito da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) para exercer a fiscalização sobre o transporte clandestino na cidade.

As ações atendem ao Decreto Municipal n° 38.001/2021, que regulamenta a participação da Guarda Civil Municipal na fiscalização dos meios de locomoção clandestinos (ônibus, vans e carros de aplicativos) no município.