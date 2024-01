‘Foi um erro muito grande’, diz Wanessa Camargo sobre entrar no BBB 24

A cantora Wanessa Camargo vem pensando nos últimos dias em desistir do Big Brother Brasil 2024. Segundo ela, a sensação que está sentido é que o erro foi muito grande.



“Talvez tenha sido um erro estar aqui. Foi um erro muito grande estar aqui pra mim e eu estou tentando olhar pra ver se ainda existe [motivo], mas nesse momento só me parece um erro”, ela comenta. Apesar da dificuldade, Wanessa comentou que não quer apertar o botão de desistência, mas que o programa relembrou a época em que ela sofreu com crises de ansiedade e pânico por se sentir inferior a outras pessoas do meio artístico.



A cantora foi aconselhada pelo participante Marcus Vinícius a procurar uma psicóloga no programa, que atualmente mora em Guarulhos.

