Prefeitura entrega três novas escolas e ensino integral passa a atender mais 420 crianças

A Prefeitura de Guarulhos entregou em junho três novas escolas parceiras em diferentes regiões da cidade, que passam a integrar a rede municipal de educação. Com o início das aulas do segundo semestre, as unidades escolares de educação infantil garantirão atendimento a mais 420 crianças em período integral. As instituições estão localizadas no Parque Santos Dumont, no Jardim Iporanga e no Jardim Itapoan.

Atualmente estão credenciadas 103 instituições parceiras espalhadas em diversos bairros da cidade, e a rede municipal oferece o atendimento para cerca de 30 mil alunos em período integral.

Além de garantir o ensino de qualidade para alunos da rede pública e atender à demanda por vagas no município, as novas unidades proporcionam toda a infraestrutura necessária para o desenvolvimento pleno das crianças na educação infantil.

Todas as Organizações da Sociedade Civil responsáveis pelas unidades são credenciadas e supervisionadas pela Secretaria de Educação e seguem as normas de segurança e diretrizes pedagógicas. “Desde o início da gestão melhoramos o acesso das nossas crianças às escolas em período integral, aumentando de forma significativa a capacidade de atendimento. Essa ação foi fundamental para toda a população guarulhense, proporcionando maior aprendizagem aos alunos e conforto para as famílias, que sabem que seus filhos estão protegidos”, destacou o prefeito Guti.

Cada ambiente foi preparado para acolher os pequenos com muito conforto durante os momentos de aprendizagem e brincadeiras. “Assim como acontece na rede própria, as escolas parceiras também oferecem refeições diárias, espaços adequados e seguros para que as crianças possam explorar e se desenvolver plenamente e de forma saudável”, comentou Alex Viterale, secretário de Educação.

Os novos espaços contam com salas para o descanso dos bebês, com berços e colchonetes, banheiros adaptados, sanitários e pias na altura apropriada à faixa etária, cozinha, espaços recreativos para realização de atividades lúdicas e educativas, mobiliário completo e organizado, além dos recursos pedagógicos como livros e brinquedos, entre outros materiais didáticos importantes para a formação infantil e de acordo com a proposta curricular da rede municipal.

As novas unidades

A Associação Conectados – Unidade II está situada na rua Bandeira Paulista, 5, Jardim Itapoan, e atenderá cerca de 127 crianças da região.

A Creche Arte do Saber, gerida pelo Instituto Cultural Olhando por Nós, – Unidade II serão atendidos 139 alunos. A unidade está sediada na rua Rodolfo Fernandes, 254, Parque Santos Dumont, próxima à EPG Álvaro Mesquita.

Com a oferta de 154 vagas para crianças de até três anos de idade, a Associação Beneficente Cavalcante – Unidade II está localizada na avenida Salgado Filho, 3.452, Jardim Iporanga. A creche fica a 1,1 km da EPG Milton Luiz Ziller.