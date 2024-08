Boulos, Marçal e Nunes estão empatados para Prefeitura de SP

- PUBLICIDADE -



Pesquisa Quaest divulgada hoje sobre a intenção de voto à Prefeitura de São Paulo aponta para um empate triplo entre o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o empresário e influenciador Pablo Marçal (PRTB).



Guilherme Boulos lidera, com 22% de menções no cenário estimulado. Marçal está empatado numericamente com Nunes, ambos com 19%. Como a margem de erro é de três pontos porcentuais, os três estão em empate técnico.



Em seguida, o apresentador de TV José Luiz Datena, do PSDB, tem 12%. A deputada federal Tabata Amaral (PSB) figura com 8%. A economista Marina Helena (Novo) tem 3% e Bebeto Haddad, do DC, 2%. Os candidatos Ricardo Senese (UP), João Pimenta (PCO) e Altino (PSTU) não pontuaram. São 8% os indecisos e 7% votam branco, nulo ou não querem ir votar.



O instituto Quaest entrevistou 1.200 paulistanos de 16 anos ou mais, de forma presencial, entre os dias 25 e 27 de agosto. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-08379/2024.



Esta é a primeira pesquisa Quaest a medir as intenções de voto do eleitor paulistano após o registro das candidaturas. O levantamento anterior da empresa foi divulgado em 30 de julho e apontava, no principal cenário estimulado, para um empate triplo entre Nunes, com 20% de menções, Datena e Boulos, com 19% cada.



Marçal aparecia na sequência, com 12%, seguido por Tabata, com 5%, e Marina Helena, com 3%. Esse cenário estimulado contava com a presença do deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil), com 3% de menções, mas o parlamentar não seguiu na disputa. Como os cenários estimulados entre as duas pesquisas são diferentes, os números não são comparáveis entre si.