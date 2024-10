Operação Cata-Treco atende Jardim Santa Mena e mais seis bairros no final de semana

- PUBLICIDADE -



Os caminhões de recolhimento de inservíveis como móveis velhos, colchões e eletrodomésticos da Prefeitura de Guarulhos passarão pelas ruas de sete bairros no próximo final de semana. No sábado (2) serão atendidos Jardim Santa Mena e Jardim Flor da Montanha. Já no domingo (3) o serviço chegará ao Jardim Paulista, Jardim Moreira, Jardim Betel, Jardim Terezópolis e Jardim Carioca.

Para utilizar o serviço os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito.

Importante ressaltar que não serão recolhidos entulho, lixo doméstico e animais mortos. No site https://www.guarulhos.sp.gov.br/catatreco os moradores podem consultar os endereços contemplados e mais informações sobre como utilizar o serviço.

Confira a programação

Sábado, dia 2

Jardim Santa Mena

Rua Adutora do Ururuquara, rua Ana Maria, rua Anice, rua Anésio, praça Augusta Folsta Bellinfante, praça Cabo Aílson Simões, praça Cabo Eutrópio Wilhelm de Freitas, rua Cabo Hélio Tomaz, rua Cabo Joaquim Severino, rua Cabo Moisés de Oliveira, rua Cabo Onofrio Correa de Oliveira Filho, rua Capitão Capelão Antônio Álvares da Silva, rua Conde D’Andrea, rua Condessa Amália, rua Conrado, rua Dom Macedo da Costa, praça Ercílio Ulian, rua Helena Maria, rua Isanor Furquim de Campos, rua Ivaiporã, viela Ival, rua Lacerdópolis, rua Leoberto Leal, rua Maria Aparecida, rua Maria Tereza, rua Max Wolff Filho, rua Mena, rua Moreira Sales, avenida Padre Noronha, rua Papillon, rua Pitanga, rua Rahal, viela Ripa, rua Roberto, rua Ronaldo, rua Roncador, rua Santa Cruz do Piauí, rua Segundo-Sargento Fernando Fontes, rua Segundo-Sargento Orlando Randi, rua Segundo-Sargento Sebastião da Costa Chaves, rua Segundo-Tenente Aluízio Farias, rua Segundo-Tenente Ary Rauen, rua Segundo-Tenente José Belfort de Arantes Filho, rua Segundo-Tenente Márcio Pinto, rua Segundo-Tenente Ruy Lopes Ribeiro, rua Serra, viela Sibéria, avenida Suplicy, travessa São Francisco de Paula, rua Terceiro-Sargento-Aeronáutica Aquino Araújo, rua Terceiro-Sargento-Aeronáutica Clério Bortolo, rua Terceiro-Sargento-Aeronáutica Francisco Luiz Roberto Boening, rua Terceiro-Sargento-Aeronáutica Francisco de Paula Lopes, rua Terceiro-Sargento-Aeronáutica João Soares de Faria, rua Terceiro-Sargento-Aeronáutica Luiz Geraldo da Silva, rua Terceiro-Sargento-Aeronáutica Miguel de Souza Filho, praça Terceiro-Sargento-Aeronáutica Nilo Moraes Pinheiro, praça Terceiro-Sargento-Aeronáutica Ricardo Marques Filho, praça Terceiro-Sargento-Aeronáutica Wilson Abel de Oliveira, praça Terceiro-Sargento-Aeronáutica Wilson Ramos, rua Ubiratã, viela Vanessa, rua Vera, viela Érico, avenida Timóteo Penteado (do número 1.010 ao 2.400).

Jardim Flor da Montanha

Avenida Bartholomeu de Carlos, rua Cabo João Protzek, rua Cambuquira, rua Camilo, rua Corbélia, rua Dona Tecla, rua Edson de Souza, rua Eduardo, rua Elza, rua Felidioso, rua Formosa, rua Francisca Birle, rua Grandes Rios, rua Jorge Birle, rua Antônio Souza, rua Edson de Souza, rua José dos Santos, rua Santa Julia, rua Santa Rosalina, rua Vergilio, rua Mariza.

Domingo, dia 3

Jardim Paulista

Travessa Aimorés, rua Araguacema, travessa Campinas, rua Chuí, rua Décio Vilares, rua Guaracy, rua Horácio Manoel Vieira, rua Humaitá, rua Luongo, rua Manoel de Abreu, travessa Mirim, rua Moema, rua Santana, rua Teixeira Mendes, rua Tropical, rua Visconde de Cairu, rua do Bosque, rua do Patriarca

Jardim Moreira

Rua Aparecida D’Oeste, rua Angra dos Reis, viela Barca, viela Boqueirão, rua Cabo Frio, rua Itaguaí, rua Izuo Morishita, rua Jaroslav Hajek, rua Nisal, rua Nova Iguaçu, rua Parati, rua Sakari Nishi, rua Santa Clara do Oeste, rua São Pedro da Aldeia, rua Vassouras, rua Rubens Alves Tavares, viela Leonar, rua União, rua da Gloria, rua Pica-Pau, rua Telma.

Jardim Betel

Rua Galileu, rua Maria de Meneses Costa Lacerda, rua Palmira D’Oeste, rua Três Fronteiras, rua Turmauna, rua Urânia, rua Álvares Florence.

Jardim Terezópolis

Viela Amato, rua Antônio Cardoso, rua Antônio Pohlman, viela Batina, rua Coronel Freitas, rua Dom João, praça Eduardo Riedel, rua Francisco Ribeiro de Barros, rua Hugo Pollman, rua Itapora de Goiás, rua Josefina Riedel de Barros, rua Presbítero Dionísio Fernandes de Almeida, rua Tabatinguera, rua Tereza de Melo Franco Ridel, avenida Transguarulhense, rua Campanema, rua José Raimundo de Oliveira, rua Ampere, avenida André Luiz, rua Felício Lopes, rua Wanderley leite lima, rua Geishofer.

Jardim Carioca

Rua Dr. Irineu Ansano Baccelli, rua Vere, rua Renascença, rua Jose Lopes Vasque, rua Mariópolis, rua Marcelino Petito, rua Maria Petito, rua Cachoeira (até o número 1.970), rua Antonio Nunes Mineiro, rua das Mercês, rua Guairaça, rua Berta Mineiro, rua Dona Rosalina Mineiro, rua Antonia, rua Analice Garcia Ferreira, rua Pauapixuna, rua Essaira, rua Augusto Jose dos Santos, rua Ugo Cingano, rua Sold. Aleixo Herculano Maba, rua Sold. Alcides Maia Rosa, rua Sold. Adelmir Dias dos Santos.