MIS Experience, em SP, prorroga exposição de ‘Bob Esponja – A Experiência’ até fevereiro

O público pediu e a exposição ‘Bob Esponja – A Experiência’ foi prorrogada até o dia 9 de fevereiro de 2025. A mostra, que celebra os 25 anos de uma das séries animadas de maior sucesso de todos os tempos da Nickelodeon, está em cartaz no MIS Experience, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Criada pela YDreams Global, em parceria com a Paramount, por meio de seu departamento de Licenciamento de Produtos e Experiências, a mostra destaca a relevância cultural e artística da animação e transporta o visitante para o fundo do mar para vivenciar uma aventura inesquecível onde diversão, nostalgia e interatividade se encontram.

‘Bob Esponja – A Experiência’ é uma jornada multissensorial imersa no otimismo contagiante dos moradores da Fenda do Biquíni. Ocupando cerca de mil metros quadrados, a exposição reúne um acervo raro com mais de 80 itens que convidam os fãs a explorar os bastidores e a evolução desta icônica produção, celebrando sua trajetória desde o início até os dias de hoje.

Entre os destaques está a primeira aparição de Bob Esponja Calça-Quadrada na versão original digitalizada da revista The Intertidal Zone, permitindo aos visitantes folhearem virtualmente a publicação e reviverem a estreia do personagem. A mostra conta ainda com esquetes originais, croquis e ilustrações que retratam a evolução do desenho ao longo dos anos, além de itens de colecionadores e making-of que revelam o processo criativo da série e figurinos da adaptação brasileira do premiado ‘Bob Esponja, O Musical’ da Broadway. Esta é uma oportunidade única para conhecer a fundo a história de Bob Esponja Calça-Quadrada, seu criador Stephen Hillenburg e a jornada que conquistou fãs ao redor do mundo.

Cada detalhe foi cuidadosamente pensado para proporcionar uma experiência interativa e exclusiva, capturando a energia contagiante dos personagens e fazendo com que os visitantes possam reviver e até “participar” de momentos inesquecíveis do universo de Bob Esponja Calça-Quadrada, como preparar hambúrgueres no Siri Cascudo, tirar a carteira de habilitação na autoescola Escola da Sra. Puff e interagir com águas-vivas no Campo de Águas-Vivas.

A exposição celebra os 25 anos de Bob Esponja Calça-Quadrada, um dos personagens mais amados dos desenhos animados. Para marcar essa data especial, a Paramount lançou a campanha ‘Ative Seu Modo Bob’, convidando fãs de todas as idades a adotarem a visão otimista e divertida do personagem para aproveitar a vida ao máximo. Com o mote inspirador ‘Ative seu modo Bob e faça de todos os dias uma grande celebração’, ‘Bob Esponja – A Experiência’ é uma extensão deste convite, proporcionando aos participantes uma imersão que captura toda a leveza e a alegria que definem Bob Esponja.

Agora, a magia da Fenda do Biquíni pode ser explorada ao vivo, numa imersão que promete encantar tanto as crianças de hoje quanto aquelas que já cresceram, mas que guardam na memória o amor por essa turma.

‘Bob Esponja – A Experiência’ não é só uma exposição – é um convite para embarcar em uma jornada de pura fantasia e conexão. Seja revivendo lembranças ou criando novas aventuras, essa mostra vai unir gerações ao redor de um dos personagens mais carismáticos.

Bob Esponja Calça-Quadrada está disponível na Nickelodeon e nos serviços de streaming da Paramount, Paramount+ e Pluto TV (no canal exclusivo Bob Esponja Calça-Quadrada).

Serviço

Bob Esponja – A Experiência – MIS Experience: Local: Cenno Sbrighi, 250 – Água Branca, São Paulo.

MIS Experience: Local: Cenno Sbrighi, 250 – Água Branca, São Paulo. Data: até 09 de fevereiro de 2025

até 09 de fevereiro de 2025 Horários: terças a sextas, domingos e feriados, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 20h. Fechado às segundas-feiras

terças a sextas, domingos e feriados, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 20h. Fechado às segundas-feiras Ingresso: gratuito às terças (retirada apenas na bilheteria física do MIS Experience no dia da visita). Quarta a sexta: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Sábados, domingos e feriados: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Terceira quarta-feira do mês: ingresso gratuito por conta de parceria com a B3 (retirada apenas na bilheteria física do MIS Experience no dia da visita)

gratuito às terças (retirada apenas na bilheteria física do MIS Experience no dia da visita). Quarta a sexta: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Sábados, domingos e feriados: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Terceira quarta-feira do mês: ingresso gratuito por conta de parceria com a B3 (retirada apenas na bilheteria física do MIS Experience no dia da visita) Onde comprar: https://megapass.com.br/eventos/bob-esponja-a-experiencia

https://megapass.com.br/eventos/bob-esponja-a-experiencia Informações de acessibilidade: rampas de acesso; Braille; Libras e banheiros adaptados para cadeirantes

rampas de acesso; Braille; Libras e banheiros adaptados para cadeirantes Classificação indicativa: livre