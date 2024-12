UNG promove Natal Solidário: ação social atende mais de 600 pessoas de comunidades

- PUBLICIDADE -



A Universidade Guarulhos (UNG) realizou no último domingo o Natal Solidário, iniciativa que este ano atendeu três regiões da cidade: Ponte Grande, Jardim Santo Afonso e São Rafael. A ação contou com doações realizadas pelos alunos e a atuação das ligas acadêmicas, proporcionando acolhimento e momentos de alegria para as comunidades.

No bairro Ponte Grande, as atividades aconteceram no Centro de Convivência do Idoso, beneficiando 80 moradores em situação de rua. Durante o evento, foram oferecidos café da manhã, banho, corte de cabelo e kits de higiene pessoal. Os participantes também assistiram a uma palestra de conscientização sobre alcoolismo e drogas, além de celebrarem os aniversariantes do mês.

No período da tarde, aproximadamente 460 crianças do Jardim Santo Afonso participaram de momentos recreativos e ganharam brinquedos do Papai Noel. Já na comunidade de São Rafael, as doações de presentes foram realizadas na quarta-feira (18) e serão entregues durante um evento social.

A supervisora de Extensão e Responsabilidade Social da UNG, Yasmin Cardoso, destacou a importância da iniciativa. “O Natal Solidário leva esperança e carinho a quem mais precisa e incentiva nossos alunos a vivenciarem a solidariedade de forma prática. Cada sorriso que presenciamos nesse dia reforça o impacto de ações como essa para transformar vidas”, afirmou.