Fábricas de Cultura de SP realizam ‘esquenta’ de Carnaval com oficinas, música e literatura

As Fábricas de Cultura localizadas na capital, em Diadema e Osasco estarão recheadas de oficinas, música e livros para divertir todos os públicos em um esquenta de Carnaval. O programa é da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e é gerenciado pela Organização Social Poiesis.

Confira alguns destaques por região:

Zona Sul

A Fábrica de Cultura Jardim São Luís realiza neste sábado (8) o evento Hip-Hoperifa, a partir das 12h. Neste encontro, professores de dança e artistas da comunidade darão aulas gratuitas, participarão de batalhas e apresentarão showcases exaltando as raízes periféricas da dança. Outra edição do Hip-Hoperifa acontece no Capão Redondo com quatro oficinas e um showcase especial. O evento será no dia 22 de fevereiro, a partir das 12h.

Já na Biblioteca da Fábrica de Cultura Capão Redondo, os frequentadores entram no espírito do Carnaval com a contação de história Carnavales, realizada pela Badaiá Arte no dia 12 de fevereiro, às 11h. A apresentação traz as histórias de protagonistas inusitados – um cãozinho sapeca e um tocador de tambor no bloquinho – embalados por cantigas populares, brincadeiras de palavras e a energia contagiante do Carnaval.

A folia continua na Biblioteca da unidade Jardim São Luís com a oficina Estandartes para o futuro no dia 21 de fevereiro, às 14h30. Os participantes vão realizar um percurso musical do samba para entender a relação do ritmo com o Carnaval de rua.

Zona Norte

A Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha convida todos para participar da 1ª comissão de frente da Biblioteca. Na oficina Criando o meu primeiro Carnaval, o público irá produzir um enredo e uma criação coreográfica, elementos que destacam as Escolas de Samba, com foco na cultura afro-brasileira. A atividade acontece dia 11 de fevereiro, às 14h30.

Na unidade Brasilândia, a ação Carnavalize envolverá a turma presente na cultura carnavalesca com dois dias de atividades, 15 de fevereiro e 16 de fevereiro, às 10h e às 14h30, respectivamente. Os participantes poderão aproveitar uma apresentação musical, uma oficina de customização de roupas e adereços, além de encontrarem recursos para a criação de instrumentos musicais. Essa agenda conta com interpretação em Libras.

Literatura e Carnaval se encontram no dia 18 de fevereiro, às 14h, na Fábrica de Cultura Vila Cachoeirinha com o lançamento do livro Folia e Fantasia. A autora da obra, Patrícia Gonçalves, acompanhada de sua equipe, utilizam o teatro musical para realizar uma contação a partir da obra recém-lançada. Além disso, a criançada poderá participar de uma oficina de confecção de máscaras e colorir as ilustrações do livro.

Também haverá oficina de máscaras de Carnaval na Fábrica de Cultura Jaçanã. A equipe de biblioteca ensinará aos participantes a criar os enfeites por meio do artesanato no dia 26 de fevereiro, a partir das 14h.

O Núcleo Taipas, da Fábrica de Cultura Brasilândia, entra no ritmo com literatura e música no dia 27 de fevereiro. A atividade Carnaval literário dá espaço à contação de história sobre o Rei Momo, que descobre o roubo de todos os adereços e as máscaras do grande desfile, e participa de uma oficina para criar os enfeites roubados. A atividade acontece às 9h e às 13h30.

Mais tarde, às 18h30, o Núcleo Taipas promove a ação Grito de Carnaval. A comunidade poderá se divertir com sambas enredos consagrados e marchinhas tradicionais apresentadas ao vivo pelo grupo Boêmios, oriundos de blocos carnavalescos das zonas Norte e Oeste.

A música carnavalesca continua na Fábrica de Cultura Jaçanã no dia 28 de fevereiro, às 10h, com a atividade Ó, abre alas. A diversão ficará por conta das marchinhas clássicas e novos hits apresentados pelo Dj Lenno, com instrutores de dança que ensinarão as coreografias de zumba e fit dance. Já a Biblioteca da Fábrica de Cultura Brasilândia promoverá atividades criativas para entrar na Folia do carnaval no dia 28 de fevereiro, às 14h.

Grande São Paulo

Neste sábado (8), a Fábrica de Cultura Diadema realiza o evento Instinto do Rap em tributo ao cantor, compositor e professor de rima JL, ou José Luiz Martins de Jesus (1968 – 2019), um ícone do hip-hop do município, fundador do grupo Território Negro, foi integrante dos projetos Os Poetas Estão Vivos e da dupla MC JL e MC Mel.

A homenagem contará com a participação de artistas e admiradores para celebrar a história e a força transformadora do hip-hop promovidos por JL. Estão confirmados: Dj Davi Frias, Dj Petsu, Instinto do Rap, 2P Povo Positivo, Kaleman City, Mano Bolha, Eternos, Velho Mouse, Zoião OG, Bendiz O Mano, DNT (Diadema no TOP) e MDF (Mensageiros da Favela).

Já a equipe de Biblioteca da unidade Diadema realiza a oficina Mãos que criam o Carnaval no dia 26 de fevereiro, às 10h. Inspirados pelo livro Os Ibejis e o Carnaval, de Helena Theodoro, os participantes confeccionam as próprias máscaras.

A Fábrica de Cultura Osasco estará em ritmo carnavalesco durante fevereiro, com uma agenda diversa. No dia 11 de fevereiro, às 14h, acontece a oficina Folia de trapos e adereços, ministrada por Márcia Maria e Julia Linda. Ambas ensinam a fazer tiaras, colar e pulseira, a partir de reaproveitamento de retalhos, fios e elementos da natureza.

No dia 22 de fevereiro, a partir das 11h, é a vez do tradicional RochBaile, que terá o carnavalhaço, um cortejo musical cheio de marchinhas populares com um toque de palhaçaria. Nesta festa, palhaços e palhaças interagem com o público trazendo humor e os encantos das brincadeiras populares.

Clique aqui e fique por dentro de toda a programação das bibliotecas.

Para conhecer mais sobre o trabalho das Fábricas de Cultura e formas de apoiar, acesse o site do Programa.

SERVIÇO

Toda a programação é gratuita

Os destaques a seguir não exigem inscrição. É só chegar e aproveitar:

Fábrica de Cultura Jardim São Luís

Rua Antônio Ramos Rosa, 651 | Tel: (11) 5510-5530

Rua Antônio Ramos Rosa, 651 | Tel: (11) 5510-5530 Hip-Hoperifa: trocas, dança e cultura nas raízes da periferia

8/2, sábado, das 12h às 19h

8/2, sábado, das 12h às 19h Estandartes para o futuro: resistência do samba com equipe de biblioteca

21/2, sexta-feira, das 14h30 às 16h | A partir de 12 anos de idade

Fábrica de Cultura Capão Redondo

Entrada 1: Rua Bacia de São Francisco, s/n, Conjunto Habitacional Jardim São Bento | Entrada 2: Rua Algard, 82, Conjunto Habitacional Jardim São Bento | Tel: (11) 5822-5240

Entrada 1: Rua Bacia de São Francisco, s/n, Conjunto Habitacional Jardim São Bento | Entrada 2: Rua Algard, 82, Conjunto Habitacional Jardim São Bento | Tel: (11) 5822-5240 Contação de história carnavales: histórias de carnavais com Badaiá Arte

12/2, quarta-feira, das 14h às 15h

12/2, quarta-feira, das 14h às 15h Hip-Hoperifa no Capão

22/2, sábado, das 12h às 19h

Fábrica de Cultura Brasilândia

Avenida General Penha Brasil, 2508 | Tel: (11) 3859-2300

Avenida General Penha Brasil, 2508 | Tel: (11) 3859-2300 Carnavalize: oficina de adereços

15 e 16/2, sábado das 10h às 14h e domingo das 14h30 às 17h | com Libras

15 e 16/2, sábado das 10h às 14h e domingo das 14h30 às 17h | com Libras Folia na biblio

28/2, sexta-feira, das 14h às 17h | maiores de 4 anos

Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha

Rua Franklin do Amaral, 1575 | Tel: (11) 2233-9270

Rua Franklin do Amaral, 1575 | Tel: (11) 2233-9270 Criando o meu primeiro carnaval com equipe de biblioteca

11/2, terça-feira, das 14h30 às 16h30 | A partir de 8 anos de idade

11/2, terça-feira, das 14h30 às 16h30 | A partir de 8 anos de idade Lançamento do livro “Folia e Fantasia”

18/2, terça-feira, das 14h às 15h

Fábrica de Cultura Jaçanã

Entrada 1: Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138 | Entrada 2: Rua Albuquerque de Almeida, 360 | Tel: (11) 2249-8010

Entrada 1: Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138 | Entrada 2: Rua Albuquerque de Almeida, 360 | Tel: (11) 2249-8010 Oficina máscaras de carnaval com equipe de biblioteca

26/2, quarta-feira, das 14h às 16h | A partir de 6 anos de idade

26/2, quarta-feira, das 14h às 16h | A partir de 6 anos de idade Ó, abre alas: é o carnaval da Fábrica Jaçanã

28/2, sexta-feira, das 10h às 16h

Núcleo Taipas – Fábrica de Cultura Brasilândia

Rua Joaquim Pimentel, 200 | Tel: (11) 3971-3640

Rua Joaquim Pimentel, 200 | Tel: (11) 3971-3640 Carnaval literário: contando e criando adereços

27/2, quinta-feira, das 9h às 11h e das 13h30 às 15h30

27/2, quinta-feira, das 9h às 11h e das 13h30 às 15h30 Grito de carnaval na Fábrica de Cultura

27/2 quinta-feira, das 18h30 às 20h | maiores de 16 anos

Fábrica de Cultura Diadema

Rua Vereador Gustavo Sonnewend Netto, 135, Centro – Diadema | Tel: (11) 4061-3180

Rua Vereador Gustavo Sonnewend Netto, 135, Centro – Diadema | Tel: (11) 4061-3180 Instinto do Rap e convidados em Tributo a JL, a lenda

8/2, sábado, das 13h às 21h

8/2, sábado, das 13h às 21h Mãos que criam o carnaval: confeccionando máscaras com equipe de biblioteca

26/2, quarta-feira, das 10h às 11h30

Fábrica de Cultura Osasco

Rua Santa Rita, s/nº, Jardim Rochdale – Osasco | Tel: (11) 3689-7600

Rua Santa Rita, s/nº, Jardim Rochdale – Osasco | Tel: (11) 3689-7600 Oficina folia de trapos, adereços de carnaval

11/2, terça-feira, das 14h às 16h | maiores de 6 anos

11/2, terça-feira, das 14h às 16h | maiores de 6 anos Rochbaile com carnavalhaço

22/2, sábado, das 11h às 16h



Funcionamento das unidades durante o período de férias, incluindo Bibliotecas: de terça a sexta-feira, das 9h às 19h.

Sábado, das 9h às 17h | Domingo, conforme a programação.