Veterinários tiram dúvidas sobre a saúde dos gatos domésticos no Zoológico

Na próxima terça-feira (11) e também nos dias 25 e 27 de fevereiro, no período da manhã, veterinários do Centro de Controle de Zoonoses de Guarulhos estarão no Zoológico Municipal, em frente ao auditório, para falar sobre as principais doenças que acometem os gatos domésticos e tirar dúvidas dos visitantes sobre a saúde dos felinos.

Também na próxima terça o parque realiza mais uma edição da oficina Gatos Domésticos em quatro edições, entre 9h30 e 16h. Monitores vão ensinar a montar brinquedos para o enriquecimento ambiental dos felinos a partir de artigos simples como rolos de papel higiênico. Quem quiser poderá seguir pistas para procurar os brindes doados pelo parceiro Buddy Toys. A atividade se repete nos dias 13, 18 e 20 de fevereiro.

As inscrições para a oficina são realizadas presencialmente no Museu de Ciências do parque 15 minutos antes do início de cada turma, com 20 vagas cada. Os materiais utilizados nas oficinas serão fornecidos no local.

Serviço

O Zoológico de Guarulhos fica na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França. Horário de funcionamento: das 9h às 17h (acesso até as 16h30). A entrada é gratuita.