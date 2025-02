Procon Guarulhos alerta sobre golpistas se passando por advogados do órgão

- PUBLICIDADE -



O Procon alerta a população sobre um golpe que está sendo aplicado em Guarulhos utilizando indevidamente o nome do órgão. Por meio de mensagens falsas, golpistas estão entrando em contato com consumidores se passando por advogados do Procon e informando que a vítima teria um valor a receber referente a milhas de cartões de crédito.

Para liberar o suposto saque os fraudadores exigem o pagamento de uma taxa e solicitam dados pessoais. O Procon Guarulhos informa que não pede informações pessoais, senhas, fotos ou o pagamento de qualquer valor para a liberação de créditos ou benefícios.

O órgão de proteção e defesa do consumidor orienta a população que, caso receba mensagens do tipo, não deve fornecer informações e fazer pagamentos e sugere denunciar imediatamente às autoridades policiais competentes (Delegacia de Polícia e Delegacia de Crimes Cibernéticos).

A vítima pode também procurar o Procon Guarulhos para relatar a tentativa de golpe e esclarecer dúvidas por meio do Disque-Denúncia 151.

Presencialmente, o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas seguintes unidades:

Procon Central: rua Sete de Setembro, 164, Centro

Procon São João: rua Mesquita, 161, Jardim São João. Telefone: 2408-4315

Procon Pimentas: estrada do Capão Bonito, 53, Conjunto Marcos Freire (prédio do CIC). Telefone: 3202-1312