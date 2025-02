Guarulhos incentiva vacinação contra a febre amarela antes do Carnaval

- PUBLICIDADE -



Com a chegada do Carnaval e o aumento das viagens para diversas regiões do Brasil, a Secretaria da Saúde de Guarulhos reforça a importância da vacinação contra a febre amarela. A doença, que pode ser grave e levar à morte, é totalmente prevenida por meio da vacina.

A febre amarela é uma infecção viral transmitida pela picada de mosquitos infectados e não há tratamento específico para a doença. Em casos graves, pode causar insuficiência hepática e renal, hemorragias e levar ao óbito. A imunização é a única forma eficaz de proteção e está disponível gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.

Situação epidemiológica e risco da doença

Nos últimos meses casos de febre amarela foram confirmados no Brasil, incluindo registros no Estado de São Paulo, onde houve casos humanos e óbitos causados pela doença. Além disso, primatas não humanos, como macacos, testaram positivo para o vírus em diferentes estados, o que indica a circulação ativa da doença em áreas de mata.

Embora a febre amarela não seja transmitida de pessoa para pessoa, o aumento de casos entre primatas serve como um alerta importante, pois esses animais são os primeiros a serem afetados quando o vírus volta a circular. Isso reforça a necessidade de vacinação para pessoas que vivem ou viajam para áreas de risco.

Quem deve se vacinar?

A vacina contra a febre amarela faz parte do Calendário Nacional de Vacinação e deve ser tomada por:

– Crianças de nove meses a menores de cinco anos (quatro anos, 11 meses e 29 dias): primeira dose aos nove meses e reforço aos quatro anos.

– Pessoas a partir de cinco anos: quem nunca foi vacinado deve receber uma dose única. Aqueles que receberam apenas uma dose antes dos cinco anos precisam tomar um reforço, respeitando o intervalo mínimo de 30 dias.

– Pessoas de cinco a 59 anos sem comprovação vacinal: devem receber uma dose única da vacina.

– Idosos acima de 60 anos: devem consultar um médico antes da vacinação, especialmente se tiverem comorbidades.

– Viajantes: quem pretende viajar para áreas com recomendação da vacina deve se imunizar pelo menos dez dias antes da viagem. Para viagens internacionais, aqueles que receberam a dose fracionada no passado devem tomar a dose plena.

Onde se vacinar em Guarulhos?

A vacina contra a febre amarela está disponível gratuitamente em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade, com exceção das UBS Morros e da UBS Marinópolis, que estão em reforma. Para receber a dose, basta apresentar um documento de identificação.

Os endereços das UBS de Guarulhos podem ser consultados em https://www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.