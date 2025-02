GCM apreende dois veículos por transporte clandestino de passageiros no aeroporto de Guarulhos

- PUBLICIDADE -



Agentes da Inspetoria de Trânsito da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreenderam na noite desta quinta-feira (6) dois veículos por transporte clandestino de passageiros no aeroporto internacional de Guarulhos. Os flagrantes ocorreram no Terminal 2 de desembarque, durante patrulhamento preventivo e de fiscalização viária, atividade diuturna desenvolvida pela GCM.

Os veículos VW Polo e Chevrolet Spin estavam estacionados e os seus condutores angariavam os passageiros, serviços que exigem o cumprimento de regramentos, conforme estabelece o decreto 35.617/2019, que disciplina o transporte privado individual remunerado.

A fiscalização da GCM, respaldada pelo decreto municipal 38.001/2021, busca inibir essas atividades descredenciadas pelo poder público, as quais colocam em risco a segurança dos usuários devido à ausência de qualificação dos condutores, à falta de vistoria nos veículos e à incidência de ocorrências de golpes e extorsões.

Em 2024 a GCM registrou 124 apreensões de veículos por transporte irregular no aeroporto, reforçando o compromisso do órgão em manter a segurança no principal ponto de entrada de passageiros no país. Os veículos foram autuados e removidos ao pátio de recolhimento.

Recuperação de veículos produtos de roubo e furto

Ainda na noite desta quinta-feira a GCM recuperou dois veículos, produtos de roubo e furto, em regiões distintas da cidade. No primeiro caso, agentes da Inspetoria Leste foram acionados pela Central 153 para averiguar denúncia de um veículo abandonado na rua Anézio Ruivo, no Jardim Alice. No local, localizaram um veículo Fiat Ducato branco, de Taubaté, ano 2015, com alerta de roubo. Em contato com o proprietário, após perícia da Polícia Civil, as partes foram encaminhadas ao 4º Distrito Policial, sendo elaborado boletim de ocorrência por localização e devolução do veículo.

No segundo caso, agentes da Inspetoria Oeste, também acionados pela Central 153, localizaram na rua Sérgio de Figueiredo Ferreira, no Jardim Adriana, um veículo Fiat Strada branco, ano 2023, de Igaracy (Pernambuco), com alerta de furto. A ocorrência foi encaminhada ao 1º Distrito Policial, onde a autoridade lavrou boletim de ocorrência por localização e devolução do veículo ao proprietário.