Defesa Civil de Guarulhos orienta quanto a cuidados em áreas alagadas

Neste período de forte calor e pancadas de chuva com grande volume, é importante observar cuidados que podem mitigar riscos e amenizar problemas causados pelas cheias e a Defesa Civil de Guarulhos traz algumas orientações para a população se precaver.

Algumas doenças podem se propagar facilmente em decorrência da contaminação da água e dos alimentos, como cólera, febre tifoide, hepatite A, giardíase, amebíase, verminoses e leptospirose. Portanto, não consuma alimentos que tenham tido contato com a água da inundação ou lama, incluindo comidas embaladas, enlatadas ou perecíveis (como frutas, legumes e verduras).

Quanto à água, antes de beber é essencial adotar medidas para torná-la segura para consumo. A água sanitária, com teor de cloro ativo de 2% a 2,5%, e sem nenhum outro aditivo como alvejantes, desinfetantes etc., pode ser utilizada para desinfetar a água após filtrá-la e fervê-la, e deve ser aplicada na proporção de duas gotas para cada litro de água.

Cuidados com o tétano

O tétano é uma doença grave causada por uma bactéria que pode estar presente em objetos de metal (mesmo que não estejam enferrujados), de madeira, de vidro ou até no solo e que invade o organismo por lesões na pele. Em áreas alagadas por águas turvas ou barrentas o contato com entulhos ou destroços pode ser muito comum. Proteja mãos, braços, pés e pernas com luvas e botas e evite caminhar em inundações.

A melhor forma de prevenção e proteção se dá por meio da vacinação. O soro antitetânico, em algumas situações, é indicado para prevenção e tratamento.

Animais peçonhentos

Locais com enchentes e ambientes com entulhos e destroços aumentam o risco de acidentes com animais peçonhentos como escorpiões, aranhas e cobras. Em situações como essas os animais costumam se abrigar em locais secos, como no interior das residências ou em locais de acúmulo de entulhos. Caso encontre algum desses animais, entre em contato com a GCM Ambiental (telefone 153) ou com o Centro de Controle de Zoonoses (2436-3666).

Evite tocar nesses animais, mesmo que pareçam estar mortos. Além disso, a leptospirose é uma doença causada por uma bactéria presente na urina de roedores (ratos, ratazanas e camundongos) e que normalmente se espalha pela água suja de enchentes, de lamas e de esgotos. Em caso de febre, acompanhada ou não de dores no corpo, procure imediatamente atendimento médico e informe sobre o contato com a água ou a lama possivelmente contaminada.

Riscos de choques elétricos

O contato com a água torna a eletricidade ainda mais perigosa. Além disso, fortes tempestades costumam causar danos na rede elétrica, muitas vezes deixando cabos eletrificados expostos.

Em caso de emergência, a Defesa Civil atende 24 horas por dia pelo telefone 199.