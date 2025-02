UNG oferece atendimento multidisciplinar para pessoas com Transtorno do Espectro Autista

- PUBLICIDADE -



A Universidade Guarulhos (UNG), por meio das Clínicas-Escola de Saúde, oferece atendimentos multidisciplinares destinados às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). São ofertados serviços, por valores acessíveis, nas áreas de Psicologia, Pedagogia, Análise do Comportamento Aplicada (ABA), Neuropsicologia, Pedagogia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Psicomotricidade e Neuropedagogia.

Antes de ter acesso à especialidade, o paciente realiza uma entrevista prévia e uma avaliação para o encaminhamento à área específica e acompanhamento necessário, explica Camila Tufano, responsável pela Clínica-Escola de Psicologia da universidade. “Os atendimentos podem ser realizados por especialistas ou estagiários, supervisionados por profissionais experientes”. Segundo Camila, os cuidadores dos pacientes com TEA também podem realizar sessões para obter o acolhimento e orientações adequadas.

A Iniciativa faz parte do Núcleo de Atenção à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (NATEA), do grupo Ser Educacional, mantenedor da UNG. Os interessados devem marcar o atendimento por meio do WhatsApp (11) 2464-1676.