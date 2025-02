GCM promove curso sobre a operação de modernos equipamentos de radiocomunicação

- PUBLICIDADE -



A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apresentou nesta semana, entre terça (4) e sexta-feira (7), nas dependências do Centro de Operações e Inteligência (COI), um curso relativo ao uso de novos equipamentos de radiocomunicação. O público-alvo são os agentes integrantes da GCM, da Defesa Civil e da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, que irão utilizar redes diferentes, mas integradas ao COI.

Os equipamentos, mais modernos e com recursos técnicos superiores, são oriundos de um novo contrato de locação. Para explorar toda a tecnologia disponível nos radiocomunicadores, a Secretaria para Assuntos de Segurança Pública apresentou o curso por meio dos GCMs Flávio Luís Branco e Marcos Paulo Teixeira. Na oportunidade, os alunos puderam reconhecer os aparelhos e toda a sua operacionalidade na cadeia de comunicação da GCM.

Agora, com essa parceria estendida entre as agências, esses recursos irão ampliar a integração existente no COI, cujo projeto incorpora inovações importantes e soluções focadas em ganhos de eficiência, inteligência e tecnologia.

O secretário de Segurança Pública, Gilson Hélio Jesus dos Santos, destacou positivamente a renovação dos equipamentos. “Nosso foco é fortalecer a atuação do poder público, visando a reduzir a criminalidade e aumentar a segurança da população. Os novos radiocomunicadores, e essa ampliação do uso entre os entes municipais, potencializarão esse propósito”, explicou.