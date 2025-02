Guarulhos capacita profissionais da saúde sobre o manejo clínico da dengue

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos, em parceria com a Escola SUS, promoveu nesta sexta-feira (7) uma capacitação sobre o manejo clínico da dengue voltada a médicos, enfermeiros responsáveis técnicos da atenção primária e dos serviços de urgência e emergência. O encontro aconteceu no Teatro Adamastor, das 8h30 às 12h, e foi ministrado pelo médico Gustavo Salatino.

A iniciativa teve como objetivo alinhar os protocolos clínicos para o manejo correto dos casos de dengue, diante do alerta emitido pela Vigilância Epidemiológica sobre a possibilidade de aumento significativo de casos nas próximas semanas. Durante o treinamento foram abordadas orientações sobre classificação de risco, atendimento adequado e a importância da integração entre os serviços de saúde para garantir um cuidado eficiente à população.

A capacitação buscou empoderar os profissionais com informações atualizadas e boas práticas no combate à dengue. A enfermeira Maria Santos Silva, participante da capacitação, destacou a relevância da formação. “Essa capacitação trouxe esclarecimentos importantes sobre os protocolos que precisamos seguir. Vou compartilhar essas informações com minha equipe para melhorar o atendimento na unidade”.

Segundo a médica Carolina Silva Santos, a capacitação impactará diretamente no atendimento à população. “Com esse alinhamento vamos poder atender os pacientes de forma mais segura e rápida, garantindo que ninguém fique sem a avaliação correta. Isso vai fazer toda a diferença para evitar complicações. O manejo correto da dengue pode salvar vidas e esse é o nosso objetivo aqui”, esclareceu.