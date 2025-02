Programa Fila Zero atenderá mais de 3,4 mil pacientes neste fim de semana

- PUBLICIDADE -



A Secretaria da Saúde de Guarulhos realizará consultas especializadas neste fim de semana, nos dias 8 e 9 de fevereiro, em mais uma ação do programa Fila Zero. Os atendimentos acontecerão das 7h às 19h no Hospital Municipal Pimentas-Bonsucesso (HMPB) e no Hospital Municipal de Urgências (HMU), com um total de 3.456 pacientes agendados.

No HMPB foram marcadas 2.160 consultas nas especialidades dermatologia, cirurgia geral, cirurgia vascular, proctologia e otorrinolaringologia. Já no HMU, 1.296 pacientes serão atendidos em urologia, gastroenterologia, pneumologia e endocrinologia. Além disso, nos dois dias, serão realizadas 22 cirurgias ortopédicas para resolver casos de pacientes internados no HMPB, sendo que dois deles passarão por dois procedimentos simultaneamente.

A Prefeitura reforça a importância do comparecimento dos pacientes no dia agendado, pois as faltas prejudicam o atendimento de outras pessoas que aguardam na fila.

Sobre o programa Fila Zero

Desde sua implantação o programa Fila Zero já proporcionou 11.224 consultas em diversas especialidades, reduzindo expressivamente o tempo de espera na rede municipal de saúde. As edições do programa ocorreram nos dias 18, 25 e 26 de janeiro, além de 1º de fevereiro.

