Carnaval sem folia: conheça seis lugares para visitar no estado de SP

Nem todo mundo é adepto ao Reinado de Momo com desfiles de blocos, escolas de samba, bailes em clubes, muita marchinha e barulho. Neste ano, o Carnaval vai do dia 1 a 4 de março.

Apesar de a folia reinar em boa parte do país, uma parcela da população prefere aproveitar o feriado de uma maneira mais tranquila, buscando a natureza, lugares históricos, esportes de aventura ou apenas caminhar por um destino repleto de atrativos.

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) listou seis opções para quem quer fugir da folia.

Confira:

Campos do Jordão

A famosa Estância Turística de Campos do Jordão, da Região Turística Mantiqueira Paulista, por exemplo, localiza-se a 173 km de São Paulo e está em plena Serra da Mantiqueira, a 1.639 m de altitude. É a cidade mais alta do estado de São Paulo.

Além disso, a cidade também é conhecida como “Suíça Brasileira” e é um sucesso turístico durante todo o ano, inclusive no carnaval. Motivos para isso não faltam: o clima serrano, a neblina, o ar puro e o verde da Mata Atlântica são ingredientes que emolduram a cidade, que ainda conta com grande oferta de hospedagem e boa gastronomia.

Alguns atrativos imperdíveis são: Parque Estadual de Campos do Jordão (PECJ), uma unidade de preservação ambiental situada na Serra da Mantiqueira; Vila Capivari, bairro temático com inspiração europeia; e Morro do Elefante que está a 1800m de altitude e oferece vista panorâmica da região.

Águas de Lindóia

Já a Estância Turística de Águas de Lindóia, da Região Turística Circuito das Águas Paulista, com 17.829 habitantes e distante 151 km da capital paulista, é ideal para famílias que procuram um lugar para se divertir e relaxar com o clima de tranquilidade. O Balneário Municipal e o Thermas da cidade são boas opções para quem busca um roteiro mais relaxante, desde banhos especiais, massagens, piscinas com águas que nascem do solo até mesmo os belos jardins criados por Roberto Burle Marx.

Destino conhecido como a Capital Termal do Brasil, Águas de Lindóia também agrega outros atrativos, como passeios pelas propriedades rurais do município e cavalgadas, para aqueles que buscam pouco mais de aventura. Ainda, ranchos e sítios da região dispõem de atrações para todas as idades e oferecem diversas experiências, como o café da tarde acompanhado de muitas delícias produzidas na roça, com destaque para os doces de frutas regionais.

Vale destacar que o município também se destaca pela expressiva rede hoteleira, com o maior número de leitos por área urbana do Brasil. Ainda, Águas recebe grandes eventos e notabiliza-se também pelo turismo de compras, com produção de malhas, tricô, comércio de produtos artesanais, feitos em madeira e couro, e produção de doces caseiros.

Cruzeiro

Mais um destino interessante: Cruzeiro, que é um Município de Interesse Turístico e integra a Região Turística do Vale Histórico. Com 74.961 habitantes e distante 216 km da capital paulista, é um destino com grande potencial turístico, em especial para os encontros de balonismo que colorem os céus do município; e os aventureiros de trekking e montanhismo também são comuns neste local.

A cidade possui vários pontos turísticos religiosos, ecológicos e históricos, entre eles: Museu Major Novaes, também conhecido como “Solar dos Novaes” – Fazenda Boa Vista, que foi construída em 1805. O local é considerado o núcleo inicial do município, vinculado à história da cidade. No turismo de aventura, há o Pico do Itaguaré, um dos pontos mais procurados da Serra da Mantiqueira, com acesso pela SP 52. Possui 2.308 metros de altitude e do seu topo, é possível avistar todo o Vale do Paraíba.

Quando o tema é Turismo Religioso, uma grande referência é a Igreja Matriz Imaculada Conceição, construída em 1935 em estilo neocolonial, devido à necessidade de uma igreja nova e maior.

Ainda, Cruzeiro é conhecida como a capital da Revolução de 32. Até hoje, é possível encontrar marcas desse período histórico no município, que acabaram virando ponto turístico. É o caso do Grande Túnel da Mantiqueira, considerado marco histórico local e que foi inaugurado em 1882 pelo imperador D. Pedro II.

Iporanga

Às margens do Rio Ribeira de Iguape e da foz do Ribeirão Iporanga, o município de Iporanga, que em tupi ignifica “água bonita”, integra a Região Turística Cavernas da Mata Atlântica. Com 4.046 habitantes e localizado a 304 km de São Paulo, o município oferece pousadas para todos os perfis de turistas, incluindo famílias, casais e grupos de viajantes.

Trata-se de um destino turístico privilegiado, porque é cercado por unidades de conservação, dentre as quais se destacam o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira – Petar e o Parque Estadual Caverna do Diabo. O Turismo de Aventura e o Ecoturismo são as marcas desta cidade, que é conhecida como “Capital das Cavernas”, pela grande incidência de cavernas calcárias na área do município. São cerca de 360 cavernas catalogadas.

É um dos locais mais procurados para a prática de esportes de aventura com espeleologia, rapel, bóia cross, cascading, bicicleta; e de algumas atividades como educação ambiental, fotografia e observação da natureza. Em suma, os atrativos são intensos.

Itu

“O Brasil é grande, mas eu sei que Itu é maior”, assim o então ministro das Comunicações, Higino Corsetti, encerrou o seu discurso em 1973, quando um Orelhão gigante foi instalado na Praça da Matriz, em Itu. Medindo sete metros de altura, o Orelhão, além de ser um dos principais atrativos ituanos, é também um dos responsáveis pela fama de a estância turística ser chamada de “a cidade dos exageros”.

Foi assim que Itu, com 168.240 habitantes e distante 99 km de São Paulo, desabrochou para o turismo no país. Isso pela quantidade de atrativos, seja em museus, igrejas, fazendas e variedade de hospedagens. No âmbito turístico, a cidade não poupa esforços. Em termos de estrutura e opções de lazer e descanso, Itu possui fazendas totalmente prontas para receber turistas por um fim de semana, bem como áreas de camping e pousadas. Além disso, muitos monumentos religiosos ituanos têm mobiliário preservado, obras sacras e pinturas que remontam à época dos pioneiros, uma vez que Itu faz parte da Região Turística Roteiro dos Bandeirantes.

Importante: Itu foi palco da primeira Convenção Republicana do país, em 1873, a chamada “Convenção de Itu”, dando início ao movimento republicano brasileiro, com a criação do PRP (o Partido Republicano Paulista). Por esse motivo, Itu é chamada de “o Berço da República”, que eclodiu somente em 15 de novembro de 1889.

Torrinha

A “Pérola da Serra”, como é conhecida Torrinha, com 9.335 habitantes e distante 269 km da capital paulista, fica na Região Turística Serra do Itaqueri. A cidade sempre teve sua economia baseada no café, motivo pelo qual foi construída em 1886 a Estação Ferroviária de Torrinha, significativo patrimônio histórico. Inteiramente restaurada, a Estação encontra-se em local estratégico e central na cidade e desempenha papel importante no desenvolvimento dos setores criativos, como sede dos seguintes projetos: Orquestra Torrinhense De Viola Caipira; Escola de Luthieria de Viola Caipira; Escola de Moda e Vestuário; Escola do Vidro e da Cerâmica e Memorial do Carnaval.

O destaque fica para o Café da Estação, inaugurado no mesmo local onde originalmente existia o antigo café. Hoje, é parada obrigatória para turistas e moradores locais experimentarem deliciosos pratos e petiscos, doces e bebidas. Quanto o tema é Turismo Religioso, Torrinha dispõe do Mosteiro São Francisco de Assis Agromonges, e tudo teve início a partir de uma capela em homenagem a São José, construída por volta de 1920, e daí surge na região uma vila de colonos italianos.

Além da religiosidade, o município tem ao menos 52 cachoeiras, com várias delas abertas à visitação, como a Cachoeira do Paraíso, com impressionantes 85 metros de altura, e a Cachoeira do Bissoli, com 76 metros. Outras cachoeiras menores, como a Cachoeira do Mosteiro e a Bom Sucesso, formam amplas piscinas naturais para banhos relaxantes.