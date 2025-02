- PUBLICIDADE -







Biblioteca Monteiro Lobato promove sessões gratuitas de cinema com três curtas de Guarulhos

No próximo sábado (22), às 19h, o Cineclube Incinerante, coletivo de cineclubistas da cidade, promove a exibição gratuita de três curtas-metragens produzidos em Guarulhos com recursos da Lei Paulo Gustavo. As sessões acessíveis contam com audiodescrição, tradução em Libras e legenda descritiva, são gratuitas e ocorrem no auditório Pedro Dias Gonçalves, na Biblioteca Monteiro Lobato, no Centro.

A programação conta com a exibição dos filmes Vingança, de Eduardo Campos, Mari Penteado e Renata Carvalho, Além do Concreto, dirigido por Rodrigo Medrado e produzido pela Saúva Filmes, e um terceiro título, também de produção da Saúva, que os organizadores guardam como surpresa. A sessão será mediada por Edson Kiyoshi Murata, um dos cofundadores do cineclube e professor de história de cinema nas oficinas do coletivo Kinoférico, que atua na região dos Pimentas.

A exibição dos curtas é a última sessão do projeto do coletivo Cineclube Incinerante que foi contemplado pelo FunCultura e pela Lei Paulo Gustavo e que ofereceu uma série de exibições gratuitas em diversos espaços culturais da cidade.

Curtas que compõem a mostra

Em Vingança a narrativa se desdobra a partir de um dia na vida de Virgínia, uma mulher trans de 43 anos que trabalha como agente comunitária de saúde em Guarulhos. Acompanhamos encontros e estranhamentos ao longo da sua rotina, marcada por afetos, tensões, sonhos e – sobretudo – resistência.

Já em Além do Concreto o diretor Medrado traz os depoimentos de cinco mestres da cultura popular: o poeta cordelista Bosco Maciel, o violeiro Antony Ventura, a artesã indígena Maria Pankararé, o luthier Di Oriente e o Pai Luiz do Terreiro Quiguiriçá para mostrar o modo como preservam suas tradições e ressignificam a vida em meio às incoerências do cotidiano, em que o trabalho aparece como promessa de um futuro melhor.