Servidores dos espaços educacionais de Guarulhos participam de formação no Adamastor

Gestores, coordenadores e professores dos espaços educacionais de Guarulhos concluíram nesta terça-feira (18), os encontros formativos no Salão de Artes do Adamastor que contaram com a consultoria da professora Maria Regina Passos. O objetivo foi potencializar as equipes para o alcance da concepção de educação integral expressa no currículo da rede municipal. As atividades começaram na última quinta-feira (13)

A partir de documentos norteadores do trabalho pedagógico nas escolas e demais espaços educacionais, tais como as orientações pedagógicas para 2025, o encontro também abordou o papel e as responsabilidades de gestores e professores para mensurar o impacto das atividades ofertadas no desenvolvimento de munícipes e educandos como forma de garantia de direitos.

Na parte metodológica do encontro, os participantes se debruçaram sobre os resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica de estudantes das escolas do entorno dos espaços educacionais, cujos dados revelam as escalas de proficiência em língua portuguesa e matemática.

Como desdobramento, os encontros vão subsidiar os participantes na elaboração de estratégias e ações, além da conquista de novas parcerias intersetoriais para a ampliação da qualidade social do processo de ensino e aprendizagem e a garantia de direitos aos educandos.