Prefeitura discute regularização fundiária com representantes do Ministério das Cidades e da Caixa

Nesta segunda-feira (17). uma equipe técnica da Secretaria de Habitação de Guarulhos participou de uma reunião online com representantes do Ministério das Cidades e da Caixa Econômica Federal para discutir estratégias, compartilhar informações e alinhar esforços para a implementação das ações previstas nos termos de compromisso do Novo Programa de Aceleração do Crescimento de Regularização Fundiária, que visa a regularizar e titular imóveis de assentamentos de baixa renda.

A ação é fundamental para garantir que os recursos e programas sejam aplicados com transparência e eficiência, assegurando que milhares de famílias tenham acesso a moradia digna e segurança jurídica. “Nosso compromisso é atuar de forma integrada e colaborativa, transformando a realidade habitacional de nosso município, proporcionando melhores condições de vida aos cidadãos e fortalecendo as políticas públicas de habitação na cidade”, destacou o secretário de Habitação, Anistaldo Luiz Lopes da Silva, agradecendo a parceria e o empenho das instituições envolvidas.

Entre as áreas que devem ser contempladas pela regularização fundiária pelo Novo PAC estão o Jardim Marilena, Jardim Vermelhão, Jardim Jovaia e Jardim Jovaia Velho.