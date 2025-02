Prefeitura leva alunos cegos para visita guiada ao CEU Continental

- PUBLICIDADE -







Na última sexta-feira (14) a Prefeitura de Guarulhos promoveu a segunda edição do Rolezinho de Bengala no CEU Continental para uma turma de 12 alunos cegos do projeto Práticas Educativas para a Inclusão Social (Peis), que contou com uma visita guiada pelas instalações da instituição de ensino municipal e terminou com um banho de piscina. A proposta do projeto é que os integrantes façam o reconhecimento do espaço com o uso da bengala e coloquem em prática as técnicas aprendidas nas aulas de orientação e mobilidade do Peis.

A iniciativa da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, visa a apresentar os locais de uso público, participar de atividades culturais e de lazer, além de proporcionar autonomia para que as pessoas com deficiência visual possam sair de casa conhecendo os diferentes locais e equipamentos da cidade.

“O grupo teve a oportunidade de explorar o espaço e desfrutar de uma relaxante tarde na piscina. Esses eventos são planejados com muito carinho, pois acreditamos na importância do acesso ao lazer para todos, garantindo que as pessoas com deficiência possam vivenciar a alegria e a liberdade em ambientes seguros e acolhedores”, afirmou a subsecretária Mayara Maia.

Entre as instalações visitadas pelo grupo estiveram o auditório, no qual os deficientes visuais receberam adereços e puderam vivenciar uma cena no palco com o auxílio do professor de teatro Ricardo Escobar, a piscina, a sala de leitura, o estúdio de gravação, a sala de música com instrumentos musicais e a sala multifuncional de ginástica com os equipamentos usados nos exercícios de pilates. Os alunos aproveitaram também para fazer a carteirinha do CEU para uso do espaço aos fins de semana.

Para o aluno do Peis Diego Barreto da Silva, de 21 anos, o passeio possibilitou a socialização. “Foi uma visita maravilhosa porque a turma é animada e super divertida, além de ser uma oportunidade de conhecer espaços públicos, sair de casa e interagir com mais pessoas”, disse Diego, que atua em uma web rádio e adorou conhecer o estúdio de gravações para podcast e vídeos.