Prefeitura atende 137 mulheres em situação de violência doméstica em janeiro

O Centro de Referência em Atendimento às Mulheres em Situação de Violência Doméstica, conhecido como Casa das Rosas, Margaridas e Betes, atendeu 137 mulheres no mês de janeiro. O balanço foi divulgado na sexta-feira (14) pela Subsecretaria de Políticas para as Mulheres de Guarulhos.

A Casa das Rosas, Margaridas e Betes é um equipamento da Prefeitura que oferece um serviço especializado com uma abordagem humanizada e acolhedora, possibilitando à mulher buscar mecanismos para romper o ciclo de violência. Inicialmente a mulher passa por atendimento com uma assistente social, que vai identificar as demandas e fazer os encaminhamentos necessários.

“O trabalho da Casa das Rosas, Margaridas e Betes é essencial no processo de garantia de segurança, acolhimento e recuperação das vítimas de violência. O atendimento e a escuta qualificada possibilitam maior confiança às mulheres vulneráveis, que tanto necessitam de ajuda para romper esse ciclo”, explicou a subsecretária de Políticas para as Mulheres, Vanessa de Jesus.

Voltado a mulheres a partir de 18 anos, o serviço disponibiliza atendimento social, psicológico e jurídico, este último por meio de parceria com a Defensoria Pública. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, na rua Paulo José Bazzani, 47, no Macedo (próximo à Secretaria de Educação). Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 2469-1001 e 2441-0019.