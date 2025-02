Feiras da Economia Solidária oferecem utensílios, decoração e moda a preços convidativos 

- PUBLICIDADE -







Quem gosta de artigos diferenciados originais feitos de forma sustentável pelos talentosos artesãos de Guarulhos tem passeio garantido nas feiras da Economia Solidária, programa desenvolvido pela Prefeitura que acontece em diversos locais da cidade.

Nos próximos dias as exposições e vendas dos artigos que, entre outros, incluem crochê, costura, macramê, modelagem, entalhe e pirogravuras a preços convidativos estarão em locais com intensa circulação de pessoas.

Confira a programação

Bosque Maia (avenida Paulo Faccini, s/nº)

Até o dia 16 de março, de segunda a sexta-feira, das 16h às 22h, e também aos sábados e domingos das 11h às 22h.

Internacional Shopping Guarulhos (rodovia Presidente Dutra, saída 225 – Itapegica)

Todos os dias das 10h às 22h.

Terminal Pimentas (estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4.494)

De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Economia Solidária

O programa Economia Solidária possibilita que os artistas de Guarulhos exponham e comercializem os seus produtos em diversos espaços. O objetivo é auxiliar os artesãos da cidade na busca de caminhos para a geração de renda e inclusão social. Nova programação será divulgada em breve.

A Secretaria do Trabalho recebe inscrições de pessoas que desejam participar do programa. Interessados devem ir à avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo, com RG, CPF, comprovante de residência e uma foto 3×4.