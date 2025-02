GCM captura homem foragido da Justiça no Jardim Santa Edwirges

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos capturou na tarde de sábado (15) um homem foragido da Justiça após ele se envolver em um acidente de trânsito na avenida Tiradentes, no Jardim Santa Edwirges. A equipe de coordenação operacional estava em patrulhamento preventivo pela região quando deparou com um veículo Renault Sandero vermelho cujo condutor havia colidido com o canteiro central da via.

Na averiguação, o motorista não estava ferido, mas em consulta ao Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões foi detectado um mandado de prisão pendente de cumprimento expedido em junho de 2023 pela Vara Única de Igarapé-Miri (PA). O foragido responde, conforme o Código Penal, pelo artigo 159, que trata do crime de extorsão mediante sequestro, e pelo artigo 288, que tipifica associação criminosa. A pena prevista pode chegar a 30 anos, dependendo do resultado das ações criminosas.

O homem foi encaminhado ao 1° Distrito Policial, onde a autoridade ratificou a prisão e ele ficou detido e à disposição da Justiça. O veículo, por irregularidades administrativas, acabou apreendido e encaminhado ao pátio de recolhimento.