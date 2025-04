Jovens iniciam curso de canto promovido pela Prefeitura

Uma turma de jovens iniciou na terça-feira (15) o curso gratuito de canto na Casa da Juventude, no Gopoúva. Com duração de três meses, a iniciativa visa a oferecer formação cultural e oportunidade de desenvolver aptidão musical.

“A ideia é trazer para a Subsecretaria da Juventude cursos gratuitos e tornar o espaço conhecido”, destacou o subsecretário Joas Rodrigues de Melo.

O professor Jhonatas Bastos, que ministra o curso e tem experiência de mais de seis anos, apontou os benefícios do canto. “Uma das principais vantagens de cantar é a parte psicológica, já que desinibe e possibilita ter mais confiança e socialização. E traz benefícios também para a voz, como a melhoria na dicção e na oratória”, disse.

O curso aborda respiração e afinação nas primeiras aulas, depois controle e ajuste vocal e, por fim, técnicas de ornamentos vocais que embelezam e enriquecem a voz, tornando a interpretação mais expressiva.

Aos 29 anos, a estudante universitária Jéssica Moreira da Silva se inscreveu para as aulas. “Gosto muito de cantar, mas tenho muita vergonha. Vim para o curso para tentar me soltar um pouco mais e tirar a timidez que tenho em cantar”, revelou a jovem moradora do bairro Pimentas.

As aulas de canto ocorrem às terças-feiras, das 10h às 11h. A Casa da Juventude fica na rua Guarulhos, 22, Gopoúva. Interessados podem se inscrever pelo telefone (11) 2408-5604.