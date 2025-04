Prefeitura firma parcerias para seminário de robótica e tecnologias educacionais

A Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e Inovação promoveu nesta quarta-feira (16) uma reunião com importantes atores do cenário de formação tecnológica de Guarulhos para definir competências e o conteúdo do 4º Seminário de Robótica e Tecnologias Educacionais, evento de formação de professores que está programado para acontecer entre os dias 23 e 25 de junho.

O encontro aconteceu no CIEBP – Centro de Inovação da Educação Básica Paulista, que fica dentro da Escola Estadual Cidade Soimco II.Pela Prefeitura de Guarulhos estiveram presentes representantes da SDCETI e da Secretaria de Educação; a coordenadora do CIEBP, Fernanda Cristina Correia Ribeiro, e os professores das especialidades técnicas do local representaram a Secretaria Estadual de Educação; a Universidade de Guarulhos enviou seu diretor de área, Marcelo Rosa Soares; o Centro Universitário Eniac foi representado pelo coordenador Arthur Sinnhoffer e o Senai, pela instrutora de formação Carmen Miranda Sousa Oliveira.

Após conhecerem as instalações do CIEBP e os profissionais que lá atuam, o grupo discutiu a estrutura do seminário, chegando ao final da reunião a um quadro de atribuições que divide entre as entidades participantes as responsabilidades na realização do evento.

O diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Garcia, que comandou a reunião junto ao chefe de seção técnica Thalles Guarani, falou sobre a importância da cooperação: “Cada uma das entidades aqui presentes tem um papel no desenvolvimento científico da cidade, e a cada evento que fazemos juntos temos a certeza de que a cooperação tem sido altamente frutífera para todas as partes, especialmente para os jovens estudantes”. O CIEBP

Funcionando em uma importante escola Estadual na região de Cumbica, o Centro de Inovação da Educação Básica Paulista é um conjunto de instalações em sintonia com o que há de mais atual no ensino tecnológico voltado aos estudantes do nível médio e anos finais do fundamental.

As salas e profissionais são dedicados a atividades específicas do aprendizado tecnológico: no Hub de Inovação os estudantes conhecem fundamentos do pensamento computacional e princípios da informática; na sala de Programação Descomplicada, têm acesso a linguagens de programação que partem de elementos visuais simples até linguagens consagradas no mercado, como JavaScript e Python; no Estúdio podem desenvolver projetos audiovisuais e conteúdo para internet; na sala Cultura Maker são apresentados a elementos que associam a tecnologia aos conhecimentos histórico e científico; na Cultura Digital são discutidas trilhas do desenvolvimento tecnológico e de programação que são escolhidas pelos estudantes como orientação para seu desenvolvimento profissional; no laboratório de Robótica e Modelagem os jovens aprendem fundamentos de automação e de funcionamentos de eletrônicos, além de trabalharem com os kits de robótica que podem ser customizados para atender aos seus projetos; por fim, na Prototipagem e Fabricação Digital os estudantes têm acesso a modernas tecnologias de produção, como impressão 3D e corte informatizado.