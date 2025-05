Festival de Circo de Guarulhos terá acrobacias, malabares e palhaçaria neste final de semana

Começou na noite desta quinta-feira (15) mais uma edição do Festival de Circo de Guarulhos, encontro emocionante do público com a arte circense, que segue até o próximo domingo (18), trazendo espetáculos emocionantes e artistas renomados ao Circo Escola Cidade Seródio. Toda a programação do festival é gratuita e algumas atrações e atividades possuem acessibilidade em Libras e audiodescrição.

O espaço de realização da 2ª edição do festival oferece ao público lona recém-inaugurada, capacidade de público para 400 pessoas, acessos às dependências para cadeirantes, banheiro PCD e fácil localização devido à proximidade ao aeroporto internacional. Haverá ainda venda de pipocas, algodão doce e outras guloseimas da gastronomia circense.

O Festival de Circo em Guarulhos é um projeto aprovado pelo FunCultura, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), e conta com o apoio da Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Cultura.

Programação

Além de performances de contorção, mini trampolim e corda lisa dos alunos do Circo Escola, a sexta-feira (16) está repleta de espetáculos e e shows incríveis, que prometem arrancar do público sustos seguidos de longas gargalhadas. No picadeiro, a Trupe Viva Circo apresenta números de malabares, contorção, corda indiana, arame e roda cyr. Letícia Bortoleto apresenta lira (modalidade aérea), André Ventura faz paradas de mãos, e o palhaço Domingo Lopez apresenta números de mágica no show Parkings.

No sábado (17), às 15h, o contorcionista e antipodista chileno Yako apresenta a oficina Introdução à Flexibilidade, na qual proporciona através de um bate-papo aula prática de introdução a técnicas de flexibilidade. Às 17h, o Bando Golíards apresenta “O Incrível Número Final”. A partir das 19h, acontecem novos espetáculos: paradas de mãos, com André Ventura, malabares, com Luan, e “Arame Alto – Cantando nas Nuvens” e “Se Equilibrando”, com Eduardo Evans, além de “Gerinfonsa” com o palhaço Fonso.

No domingo (18), às 14h, Andressa Cabral (Maracult Produções), especialista em Acessibilidade Cultural pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), apresenta a palestra “A acessibilidade na corda bamba: caminhos possíveis para um circo mais acessível”. Em seguida, às 16h, a Rué La Companhia apresenta “Navegantes”, espetáculo de palhaçaria. No encerramento do festival, a partir das 19h, a Cia Fá traz ao picadeiro do Circo Escola espetáculo inesquecível com malabares, palhaçaria, acrobacias aéreas em tecido acrobático e lira, parada de mãos, duo acrobático e mão a mão, mágicas e show de luzes.