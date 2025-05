Guarulhos recebe jogos de basquete, vôlei, handebol e futebol neste fim de semana

Neste fim de semana de Guarulhos receberá uma série de partidas válidas por competições paulistas, com destaque para a inclusão. Neste sábado (17) a cidade sediará dois jogos do Campeonato Paulista de Futebol para amputados. Os duelos serão na Arena Portuguesinha, no Jardim Bom Clima. Às 10h acontece o confronto entre Ponte Preta e Acre Clube, enquanto que às 11h os donos da casa Guarulhos Mamonas encaram a Portuguesa.

Ainda no sábado, no Ginásio João do Pulo, no Jardim Divinolândia, serão disputados dois jogos do Campeonato Paulista de Basquete. Às 9h a equipe Apagebask / Guarulhos enfrenta o Itatiba pelo sub-14 e às 11h jogarão os times sub-18 das mesmas cidades.

Por sua vez, o Ginásio Fioravante Iervolino (Jardim Santa Francisca) recebe jogos de futsal e handebol. Pela Copa da Liga Paulista de Futsal Feminino (LPF) a equipe sub-17 do Estrela de Guarulhos enfrenta o Desportivo Mogiano às 10h. Já às 13h acontece o jogo entre Hérkules / Aciseg / Guarulhos x Jacareí, válido pela categoria infantil do Campeonato Paulista de Handebol Masculino.

No sábado ainda haverá as semifinais da Grande Liga de Futebol Amador – Veterano 40tão, que acontecem na Arena Oswaldo de Carlos, na Vila Monteiro Lobato. Às 8h30 entram em campo AA Brittu´s P. Dutra versus Esquadrão do Alemão e às 10h30 o Barçazazu – Taboão encara o Vila Fátima.

Já no domingo (18) a programação esportiva em Guarulhos começa cedo. Às 7h acontece a largada da 1ª Corrida e Caminhada Casa de David em frente ao Adamastor, no Macedo.

No mesmo dia o Ginásio Fioravante Iervolino recebe dois jogos. Pelo Campeonato Paulista de Handebol, categoria cadete masculino, o Hérkules / Aciseg / Guarulhos B enfrenta o Itatiba às 9h, enquanto que pelo infantil feminino, às 11h, a Aciseg / Guarulhos encara o Desportivo Mogiano.

Já no Ginásio da Ponte Grande, às 10h, a equipe feminina Aprov / Guarulhos enfrenta o Corinthians pelo sub-13 do Campeonato Paulista de Voleibol.

Ainda no domingo acontece a quarta rodada da fase de grupos da Grande Liga de Futebol Amador – Feminino no Estádio Cícero Miranda, na Vila Rosália. Às 9h o R100 enfrenta o Favela Ponte Alta, enquanto que às 10h o Pantanal encara o Favela São João. Já às 11h acontece o confronto entre Pimentas e Vila Galvão e às 12h o 100 Limite/Ileais duela com o Cardoso City para encerrar a programação.