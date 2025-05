CCR RioSP realiza ajuste no tráfego na via Dutra

A CCR RioSP, uma empresa da Motiva, informa que realizará ajustes no tráfego das pistas marginais da Via Dutra (BR-116), em ambos os sentidos, na altura de Guarulhos (SP). As intervenções fazem parte das obras em andamento na região e visam melhorar a fluidez e a segurança dos motoristas.

No sentido São Paulo, a partir de sábado, dia 17, as duas faixas da esquerda da pista marginal no km 225 serão liberadas ao tráfego. Com isso, haverá interdição das três faixas da direita. Para garantir mais fluidez, será aberto também o acesso da pista marginal para a expressa no km 224, com possibilidade de retorno à marginal no km 225.

No sentido Rio de Janeiro, a mesma alteração está programada para a terça-feira, dia 20: liberação das duas faixas da esquerda e interdição das três faixas da direita da pista marginal, no mesmo trecho.

A CCR RioSP orienta os motoristas a redobrarem a atenção à sinalização e respeitarem os limites de velocidade no trecho em obras. Para mais informações, os clientes podem entrar em contato com a CCR RioSP pelo número 0800 017 35 36, WhatsApp (11) 2795-2238, APP ou acessar o site www.ccrriosp.com.br.