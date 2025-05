Festival Guarulhos de Todos Nós traz atrações gratuitas para a população

Os guarulhenses recebem a segunda edição do Festival Guarulhos de Todos Nós, nos dias 30 e 31 de maio, na Universidade Guarulhos (UNG), campus Centro. O evento é gratuito e aberto ao público, dando início aos festejos juninos com uma programação cultural diversificada, voltada para pessoas de todas as idades (jovens, estudantes, pais, mães, avós, a família completa) e gostos.

Realizado por artistas e artesãos da cidade, o festival destaca as tradições e os talentos da região, com apoio de patrocinadores e municipalidade, criando um espaço de convivência e celebração acessível a todos. O evento conta com shows ao vivo, reunindo sertanejo universitário, pop, rock, música popular e moda de viola, além de apresentações artísticas, performances, danças e manifestações culturais variadas (quadrilha junina, dança indígena, maculelê, capoeira, dança cigana, entre outras).

Outros destaques da programação incluem praça de alimentação com comidas típicas e doces caseiros, com valores acessíveis; feira de artesanato indígena e regional; exposição de plantas e flores; brinquedos infláveis para crianças; encontro de motoclubes da cidade e outros expositores. A abertura acontece no dia 30 de maio, a partir das 18h30, com a cerimônia de hasteamento do mastro dos três santos, conduzida por líderes religiosos, em um momento simbólico de respeito e união. Os festejos continuam até às 22h. No dia 31 de maio, o evento começa às 9h e segue até às 22h, com ricas e diversificadas atividades culturais ao longo do dia.

O Festival Guarulhos de Todos Nós celebra a pluralidade cultural e a tradição regional. Serão dois dias de festividade feita por artistas, artesãos e comunidade para todos os guarulhenses, onde tradição e diversidade se entrelaçam em um ambiente de respeito, alegria e pertencimento. E todos estão convidados! “É uma alegria para a UNG abrigar esta segunda edição do Guarulhos de Todos Nós, movimento de nossos artistas e artesões da cidade para as famílias e cidadãos de Guarulhos”, informou o reitor Yuri Neiman.

Festival Guarulhos de Todos Nós – 2ª edição

Datas:

30 de maio – das 18h30 às 22h;

31 de maio – das 9h às 22h.

Local: Universidade Guarulhos (UNG) – Campus Centro

Rua Soldado Brasílio Pinto de Almeida, 82, Guarulhos