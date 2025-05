Prefeitura recebe inscrições de PCDs para sessão gratuita de cinema no Sesc Augusta

Até o próximo dia 28, a Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão recebe inscrições de pessoas com deficiência (PCD) com idade acima de 12 anos para participar da sessão de cinema gratuita no Sesc Augusta, em São Paulo. A exibição do filme brasileiro “Betânia” será no dia 30 (sexta-feira) e haverá transporte gratuito até o local (ida e volta). A partida será às 13h da sede da pasta na rua Alberto Hinoto Bento, 49, Macedo. As inscrições devem ser feitas pelo telefone (11) 2414-3685. As vagas são limitadas.

Podem participar pessoas com todos os tipos de deficiência uma vez que a sessão terá acessibilidade pelo aplicativo Mobi Load. É obrigatório que a PCD leve um acompanhante.

“Mais uma experiência cultural inclusiva chegando. Levar nossos atendidos ao cinema com acessibilidade é garantir lazer, autonomia e participação social. Esperamos todos para mais uma tarde de diversão, troca e encantamento”, afirmou a subsecretária de Acessibilidade e Inclusão, Mayara Maia.

Sobre o filme

“Bertãnia”, película de 2024 é dirigida por Marcelo Botta e retrata a história de uma mulher de 65 anos que trabalha como parteira. Após a morte do marido, ela retorna com as filhas à aldeia onde nasceu, no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. A ficção aborda os desafios enfrentados pela protagonista neste lugar marcado pela mistura de modernidade e de tradição.

O elenco conta com Diana Mattos, Tião Carvalho, Caçula Rodrigues, Nádia D’Cássia, Michelle Cabral, Ulysses Azevedo, Vitão Santiago, Enme Paixão e Rosa Ewerton Jara. O filme tem duas horas e a faixa etária é 12 anos.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.