Guarulhos Cidadania chega ao CRAS Nova Cidade com serviços gratuitos para toda a família neste sábado

Neste sábado (17) a cidade de Guarulhos receberá mais uma ação do programa Guarulhos Cidadania, que levará serviços gratuitos, lazer e cidadania para toda a família. O evento acontecerá no CRAS Nova Cidade, das 9h às 15h, na Rua Itália, 13 – Parque das Nações.

A comunidade poderá aproveitar uma variedade de serviços essenciais, com destaque para atendimento social e jurídico, atualização do CadÚnico, orientação sobre benefícios, consultoria de serviços públicos, além de ações voltadas para saúde e beleza. Também haverá apresentações culturais e um espaço dedicado à diversão das crianças, com sorteio de brinquedos, pipoca, algodão-doce e personagens para encantar os pequenos.

Esta ação, promovida pela Prefeitura de Guarulhos, tem o objetivo de aproximar os cidadãos dos seus direitos, proporcionando acolhimento, orientação e acesso a serviços essenciais. É uma excelente oportunidade para toda a família se beneficiar e aproveitar um dia de muita alegria.

Serviço:

Data: 17 de maio de 2025 – Sábado

Horário: 9h às 15h

Local: CRAS Nova Cidade – Rua Itália, 13 – Parque das Nações

Venha participar e garantir o acesso a direitos e serviços essenciais. Esperamos você!