Alunos da EPG Castelo Hanssen participam de sessão no Circo Escola Cidade Seródio

A animação tomou conta dos alunos do ensino fundamental da EPG Aristides Castelo Hanssen, na manhã desta sexta-feira (16). As crianças participaram da sessão exclusiva do 2º Festival de Circo de Guarulhos realizada no Circo Escola Cidade Seródio.

Além da mágica performance dos alunos do Circo Escola, das acrobacias no tecido aéreo, a plateia se encantou com as investidas cômicas dos palhaços Pacha e Titchenitza, com o espetáculo “Circo En La Casa”, interpretados pelos artistas Alexandre Scaldini e Brenda Villatoro.

Não faltaram gargalhadas, músicas e sons variados, como trompete, buzina, entre outros elementos que ajudaram a compor a cena e garantiram a interação com o público. “Hoje teve muita palhaçada e diversão com as apresentações. Quero voltar outra vez.”, contou o aluno Vitor Samuel, de 9 anos, que acompanhava tudo ao lado do amigo Nicolas José, 10 anos.

Com a missão de garantir o exercício da cidadania às futuras gerações, o Circo Escola Cidade Seródio tem feito a diferença na vida das crianças da região. “Eu amo fazer parte do circo. Você começa aprendendo e depois vira um artista. Faço aulas cinco vezes por semana e estou há dois anos no Circo Escola. Esse é o meu último ano aqui. Depois, quero entrar na escola de balé”, destacou o aluno Kauan da Conceição, de 14 anos, que se apresentou no tecido aéreo.

Atualmente, a instituição atende 200 crianças entre 6 e 14 anos do município. “As crianças participam do projeto no contraturno escolar, com 20 horas semanais. Levamos diferentes linguagens artísticas, como esporte, dança, circo e teatro. Utilizamos a arte como ferramenta de informação e educação”, ressaltou Sandra Lima, diretora do Circo Escola.

O Festival de Circo, projeto aprovado pelo FunCultura, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), segue até o próximo domingo com espetáculos circenses incríveis das trupes Cia Fá, Rué La Companhia, Bando Golíards, Trupe Viva Circo, a alegria e a magia dos palhaços Fonso, Domingo Lopez, Pacha e Titchenitza, dos artistas do Circo Marambio e um ciclo formativo com workshop, palestra e oficina.

Para mais informações sobre o 2º Festival de Circo de Guarulhos, siga o perfil do festival no Instagram @festivaldecircodeguarulhos.