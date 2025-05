Membros do Conselho Municipal de Educação Ambiental tomam posse

Nesta quarta-feira (14), aconteceu no Centro de Educação Ambiental (CEA) Virgínia Ranali, a posse dos membros dos 15 segmentos do Conselho Municipal de Educação Ambiental (CMEA) para o biênio 2025/2027.

O CMEA foi criado pela Lei Municipal 8.239/2004 com o objetivo instituir a Política Municipal de Educação Ambiental na cidade, em consonância com as políticas nacional e estadual, além de promover a sensibilização e a conscientização da população sobre questões ambientais.

O Conselho é formado por representantes do poder público e da sociedade civil. Na ocasião, tomaram posse 15 membros e seus respectivos suplentes e também houve a eleição dos componentes da diretoria do CMEA.

Como presidente, os conselheiros elegeram, Roberto Carlos Castro Marcondes de Campos (Secretaria de Saúde) e Lígia Gonçalves Dall’occo (Câmara Municipal), que vão exercer a presidência de forma compartilhada. Também foram eleitos a vice-presidente, Priscila Narciso da Silva (sociedade civil) e a secretária-executiva, Vivian de Castro Baldi (Secretaria de Meio Ambiente).

Membros do Conselho Municipal de Educação Ambiental

I – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Titular: Vivian de Castro Baldi

Suplente: Celso Thomaz Garcia

II – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Titular: Denise de Oliveira Camargo

III – SECRETARIA DA SAÚDE

Titular: Roberto Carlos Castro Marcondes de Campos

Suplente: Juliana Martins da Silva

IV – SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Titular: Carlos Arthur Salgado

Suplente: Jessica Mendes

V – SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Titular: Cláudio Rogério Chamelete

Suplente: Carlos Alberto Barbosa

VI – COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Titular: Matheus dos Santos Costa

Suplente: Arnaldo Fernandes Perez Júnior

VII – CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS

Titular: Auriel Pereira do Nascimento Filho

Suplente: Lígia Gonçalves Dall’occo

VIII – SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO – DIRETORIA DE ENSINO NORTE

Titular: Denise Monteiro Campos

Suplente:Fabiane de Jesus Santos

IX – SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO – DIRETORIA DE ENSINO SUL

Titular: Flávio Borges do Nascimento

Suplente: Cláudia Segantini Leme

X – ONG SOCIOAMBIENTAL – ASSOCIAÇÃO BÁRBARA CRISTINA SÁ

Titular: Priscila Narcizo da Silva

Suplente:Marcus Vinicius da Silva Rodrigues

XI – ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DO ALTO TIETÊ

Titular: Erika dos Santos de Holanda Gonçalves

Suplente: Querliane Souza Santos de Novais

XII – CLUBE DE SERVIÇOS – LIONS CLUB

Titular: Carla Geanfrancisco Falasca

Suplente: Luzia Moniz da Camara Valério

XIII – CIESP/FIESP

Titular: Glauce Simoni Loredo Laxy

Suplente: Sandro Oliveira Das Chagas

XIV – ASSOCIAÇÃO DE COMÉRCIO E SERVIÇO

Titular: Paulo Roberto Cesso

Suplente: Vitor Augusto Lima Viviani

XV – SESC GUARULHOS

Titular: Oswaldo Ferreira de Almeida Junior

Suplente: Kelly Cecília Teixeira Ferrari