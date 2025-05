Prefeitura de Guarulhos recebe inscrições para concurso Canta Juventude até quinta-feira

Até quinta-feira (22) a Prefeitura de Guarulhos recebe inscrições para o concurso Canta Juventude 2025, que ocorrerá em 7 de junho, no Teatro Adamastor, no Macedo. O concurso de canto irá premiar os três primeiros colocados e terá jurados para selecionar os candidatos. Interessados podem se inscrever diretamente pelo WhatsApp da Subsecretaria da Juventude: (11) 96305-6974.

Para participar, é preciso ter idade entre 15 e 29 anos, ser residente no município e encaminhar um vídeo cantando com duração entre 30 e 40 segundos, que será usado na seleção. O áudio do vídeo deve estar nítido. É importante que o interessado leia atentamente o regulamento do concurso, que pode ser consultado no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/node/28220. Menores de idade devem encaminhar também a autorização preenchida que se encontra junto com o regulamento, no site da Subsecretaria da Juventude: www.guarulhos.sp.gov.br/categories/juventude.

Prêmios

O candidato vencedor ganhará uma bolsa de estudos total para graduação em cursos específicos de faculdade parceira e também um PIX de R$ 1 mil. Para o segundo classificado será ofertado um curso de música totalmente gratuito e um PIX no valor de R$ 500. Já para a terceira posição será disponibilizado um curso gratuito de formação aeroportuária e um PIX de R$ 500.

A iniciativa é da Subsecretaria da Juventude, integrante da Secretaria de Direitos Humanos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2408-5604.