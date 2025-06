Apresentação de violino dos alunos do Conservatório leva mais de 200 pessoas ao Padre Bento

O Teatro Padre Bento recebeu na noite da última terça-feira (10) a apresentação de finalização do semestre dos alunos de Violino do Conservatório Municipal de Guarulhos. O público, mais de 220 pessoas, acompanharam atentos e encantados o espetáculo produzido pelos estudantes junto da professora Ana Flávia Ferrão.

No palco, crianças e adultos se apresentaram com um repertório que girou em torno de composições que vão desde o clássico até a música popular brasileira. Diferentemente de outros espetáculos dos grupos, este contou com uma participação especial dos familiares dos alunos, também músicos, que compuseram o cenário com todo afeto para colaborar com o show.

“O processo de aprendizagem acontece com competência, mas também o amor, o cuidado e o exemplo”, explica a professora e responsável pela organização do evento, Ana Flávia Ferrão. Para ela, os alunos precisam desse exemplo, em parceria com os laços afetivos e, por isso, fez esse convite aos familiares.

Eventos culturais

As demais apresentações dos grupos do Conservatório Municipal de Guarulhos, assim como outros eventos culturais gratuitos da Prefeitura de Guarulhos, podem ser conferidas no link: https://www.guarulhos.sp.gov.br/agenda