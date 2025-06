Guarulhos abre Junho Violeta com atividades para idosos no CEU São Domingos

A Subsecretaria de Políticas para o Idoso promoveu, nesta quinta-feira (12) uma ação de integração com cerca de 70 idosos atendidos pelos polos CEU São Domingos, Sagrado Coração de Jesus, Álvaro Mesquita e EPG Jean Piaget do programa Movimento 60+ Ativação, no CEU São Domingos. A ação faz parte da programação do Junho Violeta, o mês dedicado à sensibilização e ao combate à violência contra a pessoa idosa.

“A ação reforça o compromisso da subsecretaria com a proteção e a valorização da pessoa idosa. Levar informação de forma acessível é fundamental para garantir autonomia, segurança e dignidade nessa fase da vida”, ressaltou a subsecretária Cristina Santana Gonçalves.

Durante o encontro, foi realizado um workshop interativo com orientações sobre prevenção e combate a fraudes financeiras voltadas ao público idoso, a cargo dos psicólogos da pasta, Gleice Cabral do Nascimento e Matheus Nogueira Baeza Gonsalez.

Através da dinâmica Verdadeiro ou Falso, os participantes respondiam com plaquinhas aos questionamentos sobre situações que ocorrem na internet e no celular. “Foi uma experiência muito rica e necessária. Conversar com os idosos sobre golpes digitais, de forma leve e interativa, mostrou como a informação pode empoderar e prevenir situações de risco. Saí de lá com a certeza de que conhecimento também é uma forma de cuidado”, disse Matheus.

Professores de educação física comandaram um aulão de ginástica para a turma da melhor idade com vários ritmos de dança, alongamento e entre outros exercícios físicos.

O evento contou ainda com a presença de representantes dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) Santos Dumont e Acácio, as unidades de referência da política de proteção social básica na região.