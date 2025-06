Prefeitura lança Guia de Direitos, Serviços e Proteção para a Pessoa Idosa

Em alusão ao Junho Violeta – mês de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa – e ao Dia Mundial de Conscientização e Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2011 e celebrado na próxima segunda-feira (15), a Prefeitura de Guarulhos lança nesta quinta-feira (12) o Guia de Direitos, Serviços e Proteção para a Pessoa Idosa, o qual está disponível no site da Prefeitura de Guarulhos e poderá ser consultado no link https://bit.ly/3FMSir4.

“O Junho Violeta nos traz a oportunidade de refletir e reforçar sobre o combate à violência contra a pessoa idosa. Pensando nisso, a subsecretaria formulou este guia como uma ferramenta para o conhecimento e informação à população, sobretudo às pessoas idosa, proporcionando, assim, o acesso aos recursos e a rede de proteção e garantia de direitos do idoso em Guarulhos. Reunimos informações práticas sobre direitos, serviços e canais de denúncia para que os idosos e suas famílias saibam onde buscar apoio. É mais um passo na luta contra a violência e pela valorização da longevidade com dignidade”, destacou a subsecretária, Cristina Santana Gonçalves.

A publicação digital informa sobre os tipos de violência que uma pessoa com 60 anos ou mais pode sofrer e estão tipificadas no Estatuto do Idoso (Lei Federal 10.741/2003): física, psicológica, negligência, abandono, abuso financeiro, violência patrimonial, violência institucional, sexual e discriminação. Ela traz os endereços e contatos dos canais de denúncias como o Disque 100 (violação de Direitos Humanos), Delegacia do Idoso, Polícia Militar, entre outros.

Serviços e equipamentos municipais voltados à população idosa como os Centro de Convivência do Idoso (CCI), o Centro Dia do Idoso (CDI), os Centro de Referência à Saúde do Idoso (Ceresi) constam no material.

Na publicação é possível encontrar a programação e os locais do projeto Movimento 60+ Ativação, que oferece atividades físicas e de lazer aos idosos em mais de 40 endereços espalhados pela cidade. Há ainda endereços importantes como os dos 13 Centros de Referência de Assistência Social (Cras), as quatro unidades do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas), e onde obter serviços e benefícios como o a Prestação Continuada (BPC), o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), entre outros.

A Subsecretaria de Políticas para o Idoso integra a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social.