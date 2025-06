Grupo de trabalho discutirá propostas para os povos indígenas na próxima segunda

A Subsecretaria da Igualdade Racial de Guarulhos promoverá uma reunião na próxima segunda-feira (16) para retomar o Grupo de Trabalho Técnico Intersetorial (GIT) para os Povos Indígenas, entidade que discute uma série de questões fundamentais a eles relacionadas. O encontro acontecerá no Auditório 2B do Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo) a partir das 9h, com participação livre.

O GIT trata, por exemplo, do Agosto Indígena, e de todas as atividades que permeiam as questões indígenas na cidade. A subsecretaria já iniciou conversas com as lideranças que atuam e moram na Aldeia Multiétnica Filhos Desta Terra, no Cabuçu, a principal da cidade, e com indígenas que estão em contexto urbano a fim de discutir seus problemas e encontrar formas de melhorar de suas vidas no município.

Segundo o subsecretário Jorge Caniba Batista dos Santos, a preocupação da atual administração é cuidar do bem-estar físico e mental dos indígenas. “Nosso desafio constante é o reconhecimento da existência dos povos indígenas, retirá-los da invisibilidade, combater o preconceito e garantir seus direitos”, comentou.

De acordo com o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, há 1.580 indígenas em Guarulhos, o que corresponde a 0,12% da população local, contra 0,83% do total de habitantes do país (1.693.535) na mesma comparação. Os que vivem em terras indígenas no país são 689.532, um crescimento de 21% na comparação com o Censo anterior, de 2010 (567.582 pessoas).

A maior parte dessa população (51,25%) vive na Amazônia legal, que compreende todos os estados da região Norte, o Mato Grosso e parte do Maranhão. Os dois estados com o maior número de indígenas são Amazonas (491 mil) e Bahia (229 mil), enquanto que Manaus é o município com a maior quantidade de pessoas indígenas (71,7 mil).

O mesmo Censo mostrou que, dos 72,4 milhões de domicílios particulares permanentes do Brasil, 630 mil tinham pelo menos um indígena, o que corresponde a 0,87% do total. Desses, 137,2 mil estavam localizados dentro de terras indígenas (21,79%) e 492,7 mil no contexto urbano (78,21%).